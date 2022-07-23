Книга «Полынная елка» писателя Ольги Колпаковой получила плохое заключение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детский писатель Ольга Колпакова пожаловалась на результаты экспертизы на свою книгу «Полынная елка», которую провел доцент УрГПУ Иван Попп. Он нашел в книге «либерально-европейское направление» и оправдание наступление фашистов в годы Великой отечественной войны. Текст экспертизы, а также свое отношение к ней Колпакова опубликовала на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Доцент Попп написал вот такое заключение, очень похожее на донос […] А потом началось удивительное. Книгу, с которой многие школы и библиотеки страны работают уже пять лет, которая получила награду как лучшая патриотическая книга, стала изыматься из библиотек Екатеринбурга. Что ж, зафиксируем начало репрессий в детской литературе», — написала Колпакова.

К посту она прикрепила результаты исследования книги «Полынная елка», в котором, в частности, указывается на то, что текст книги направлен «на искажение исторических фактов, создание домыслов и мифов», а также на то, что автор «в какой-то мере пытается оправдать наступление фашистов». Также эксперт увидел в книге «либерально европейское направление» по сравнению Сталина и Гитлера и попытку внушить неуважение к власти.

В заключении Попп пишет, что текст книги противоречит целям стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Ольга Колпакова отправила запрос в правительство Свердловской области с просьбой рассказать, на каком основании ее книгу изымают из библиотек.

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