Мишустин дал новые полномочия своим замам

Премьер-министр Мишустин назначил отраслевых кураторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров в качестве кураторов высокотехнологичных отраслей. Он сообщил об этом во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции, транслируемой на телеканале «Россия 24».

Согласно распоряжению, Андрей Белоусов будет курировать развитие высокоскоростных транспортных средств. За создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС ответственна Виктория Абрамченко.

Татьяна Голикова назначена куратором по разработкам в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. Технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров займется Денис Мантуров.

Под руководством Дениса Мантурова будет технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. Александр Новак займется атомной и водородной энергетикой, декарбонизацией и интеллектуальными энергосистемами.

Дмитрий Чернышенко будет отвечать за развитие искусственного интеллекта, получение и обработку наноматериалов, создание ПО. А Марат Хуснуллин займется развитием технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, заключил Мишустин.