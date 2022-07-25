Мишустин дал новые полномочия своим замам

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Премьер-министр Мишустин назначил отраслевых кураторов Фото:

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров в качестве кураторов высокотехнологичных отраслей. Он сообщил об этом во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции, транслируемой на телеканале «Россия 24».

Согласно распоряжению, Андрей Белоусов будет курировать развитие высокоскоростных транспортных средств. За создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС ответственна Виктория Абрамченко.

Татьяна Голикова назначена куратором по разработкам в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. Технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров займется Денис Мантуров.

Под руководством Дениса Мантурова будет технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. Александр Новак займется атомной и водородной энергетикой, декарбонизацией и интеллектуальными энергосистемами.

Дмитрий Чернышенко будет отвечать за развитие искусственного интеллекта, получение и обработку наноматериалов, создание ПО. А Марат Хуснуллин займется развитием технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, заключил Мишустин.

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Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров в качестве кураторов высокотехнологичных отраслей. Он сообщил об этом во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции, транслируемой на телеканале «Россия 24». Согласно распоряжению, Андрей Белоусов будет курировать развитие высокоскоростных транспортных средств. За создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС ответственна Виктория Абрамченко. Татьяна Голикова назначена куратором по разработкам в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. Технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров займется Денис Мантуров. Под руководством Дениса Мантурова будет технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. Александр Новак займется атомной и водородной энергетикой, декарбонизацией и интеллектуальными энергосистемами. Дмитрий Чернышенко будет отвечать за развитие искусственного интеллекта, получение и обработку наноматериалов, создание ПО. А Марат Хуснуллин займется развитием технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, заключил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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