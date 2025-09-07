Зачем Бразилия созывает внеочередной саммит БРИКС

Бразилия инициировала внеочередной виртуальный саммит БРИКС, который пройдет 8 сентября, для выработки общей позиции по новым тарифным мерам США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, они (Бразилия — ред.) задействуют все возможные механизмы международного взаимодействия, в том числе такой важной для всех стран-участниц, как БРИКС, с тем, чтобы обсудить подобную ситуацию и выработать единый подход, обменяться мнениями», — заявил Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По его словам, встреча организована по предложению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Ожидается, что на саммите лидеры БРИКС обсудят торговую политику США и возможные коллективные меры в ответ на усиление тарифного давления. Встреча пройдет в формате видеоконференции. По словам Пескова, президент России Владимир Путин планирует принять участие в переговорах. Поводом для проведения саммита стало решение США увеличить пошлины на бразильскую продукцию до 50%.
