25 июля 2022

В ХМАО южанину, оскорбившему русских, грозит отправка в Чечню

© Служба новостей «URA.RU»
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Чечня. Грозный , чечня, грозный, флаги россии чечни
Артуру Ильясханову может грозить поездка в Чечню Фото:

Уроженец Дагестана Артур Ильясханов, который во время пьяного дебоша в магазине, начал оскорблять русских может быть отправлен в Чечню. Такой вариант развития событий обсуждается на уровне чеченской диаспоры, о чем URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Ильясханов мог быть отправлен в Чечню уже в ближайшие сутки. Но суд принял решение о наложении на него ареста в течение 15 суток. Так что вопрос о его дальнейшем будущем оказался отсрочен. Но в чеченской диаспоре эта ситуация находится под контролем и они намерены вернуться к обсуждению дальнейшей судьбы Ильясханова после того, как он выйдет на свободу», — заявил инсайдер. Дозвониться до самого зачинщика корреспонденту URA.RU не удалось. Имеющиеся в распоряжении редакции номера телефонов находятся вне зоны действия сети. Уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев сначала заявил URA.RU, что не может говорить по телефону в силу своей занятости, а затем перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Ильясханов также принес извинения всей России за свои слова.

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Уроженец Дагестана Артур Ильясханов, который во время пьяного дебоша в магазине, начал оскорблять русских может быть отправлен в Чечню. Такой вариант развития событий обсуждается на уровне чеченской диаспоры, о чем URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Ильясханов мог быть отправлен в Чечню уже в ближайшие сутки. Но суд принял решение о наложении на него ареста в течение 15 суток. Так что вопрос о его дальнейшем будущем оказался отсрочен. Но в чеченской диаспоре эта ситуация находится под контролем и они намерены вернуться к обсуждению дальнейшей судьбы Ильясханова после того, как он выйдет на свободу», — заявил инсайдер. Дозвониться до самого зачинщика корреспонденту URA.RU не удалось. Имеющиеся в распоряжении редакции номера телефонов находятся вне зоны действия сети. Уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев сначала заявил URA.RU, что не может говорить по телефону в силу своей занятости, а затем перестал отвечать на телефонные звонки. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Ильясханов также принес извинения всей России за свои слова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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