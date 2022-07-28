Школы Запорожской области будут учить детей по стандартам России

Дети в Энергодаре, Бердянске и Черниговке Запорожской области получат образование РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свидетельства об аккредитации российского образца получили школы в Энергодаре, Бердянске и Черниговке Запорожской области. Документы вручили представители Рособрнадзора и Минпросвещения РФ, а также депутаты Госдумы РФ Анна Кузнецова, Артем Бичаев и Евгений Нифантьев во время рабочего визита в Мелитополь.

«В канун 1 сентября работает целый ряд социальных программ. Наши дети выросли в то время, когда только легенда была о СССР. Крымские лагеря открыли свои двери, большая Россия открывает для нас страну возможностей», — сказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что все дети региона получили возможность поехать в «Артек». «Благодаря работе Госдумы, руководителя Министерства образования наши дети получили эту возможность. Наши дети не были в „Артеке“ никогда», — подчеркнул политик после вручения документов.

Также аккредитацию получили школы в Купянске и Изюме Харьковской области. «Поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях — одна из важнейших задач, которые ставит перед собой Минпросвещения России», — сообщил статс-секретарь — заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев. Он добавил, что делается все, чтобы в школах внедрялись качественные стандарты образования, учеба не останавливалась, а педагоги получали масштабную методическую поддержку.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал аккредитацию очень важным шагом. «Образовательное учреждение, которое ее получило, имеет право выдавать документы о получении образования государственного образца Российской Федерации. А значит, с ними молодые люди смогут дальше строить свою образовательную или профессиональную траекторию», — говорится в его комментарии, опубликованном на сайте Минпросвещения.

Ранее заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что партия поможет собрать детей России и Донбасса в школу. Помощь получат многодетные и малообеспеченные семьи.