Медведев приехал на границу из-за амбиций Финляндии

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев лично посетил границу РФ с Финляндией в связи с решением страны вступить в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал на границу с Финляндией, в Карелию, чтобы лично осмотреть пограничную полосу. Видео с осмотром границы опубликовано в telegram-канале кремлевского пула.

«Медведев прилетел в Карелию, чтобы лично осмотреть границу с Финляндией, которая стремится в НАТО», — сообщают РИА «Новости». Также в графике Медведева значится участие в совещании по обеспечению безопасности на северо-западном направлении.

В администрации США рассчитывают, что Сенат США успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал на границу с Финляндией, в Карелию, чтобы лично осмотреть пограничную полосу. Видео с осмотром границы опубликовано в telegram-канале кремлевского пула. «Медведев прилетел в Карелию, чтобы лично осмотреть границу с Финляндией, которая стремится в НАТО», — сообщают РИА «Новости». Также в графике Медведева значится участие в совещании по обеспечению безопасности на северо-западном направлении. В администрации США рассчитывают, что Сенат США успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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