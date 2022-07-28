Медведев приехал на границу из-за амбиций Финляндии

28 июля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев лично посетил границу РФ с Финляндией в связи с решением страны вступить в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал на границу с Финляндией, в Карелию, чтобы лично осмотреть пограничную полосу. Видео с осмотром границы опубликовано в telegram-канале кремлевского пула. «Медведев прилетел в Карелию, чтобы лично осмотреть границу с Финляндией, которая стремится в НАТО», — сообщают РИА «Новости». Также в графике Медведева значится участие в совещании по обеспечению безопасности на северо-западном направлении. В администрации США рассчитывают, что Сенат США успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал на границу с Финляндией, в Карелию, чтобы лично осмотреть пограничную полосу. Видео с осмотром границы опубликовано в telegram-канале кремлевского пула. «Медведев прилетел в Карелию, чтобы лично осмотреть границу с Финляндией, которая стремится в НАТО», — сообщают РИА «Новости». Также в графике Медведева значится участие в совещании по обеспечению безопасности на северо-западном направлении. В администрации США рассчитывают, что Сенат США успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО.