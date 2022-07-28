Кравцов пообещал школьникам Донбасса правильные учебники

28 июля 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Министр просвещения России пообщался с учителями, которые работают в школах Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с учителями общеобразовательных школ Донбасса будущее школьников с нового учебного года. Диалог педагогов с министром проходил в образовательном центре «Сириус». Глава Минобра РФ, в частности, пообещал всем школам «объективные» учебники, без агрессии по отношению к Украине. «Мы ведем совместную работу по подготовке к 1 сентября. Сегодня мы передали три варианта программы, по которым могут работать школы. Вопрос с учебниками уже решен — к 1 сентября все школы получат учебники по всем предметам. Для учителей организовано повышение квалификации: работают центры в Ростове-на-Дону и Евпатории», — сказал Сергей Кравцов. Его слова приводит сайт Министерства просвещения РФ. Кравцов отдельно уточнил, что в новых учебниках, по которым будут учиться дети, не будет агрессии по отношению к Украине, а будут только объективные исторические факты. Он также выразил надежду, что учителя справятся с нагрузкой, ведь на них налагается огромная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что партия «Единая Россия» обеспечит школы на освобожденных территориях Донбасса учебной и методической литературой, а также отремонтирует здания. Также Сергей Кравцов говорил о том, что с нового учебного года детей в школах Донбасса будут учить по российским стандартам. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основной приоритет российских военных — освобождение территорий Донбасса и спасение мирных граждан, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских военных и боевиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с учителями общеобразовательных школ Донбасса будущее школьников с нового учебного года. Диалог педагогов с министром проходил в образовательном центре «Сириус». Глава Минобра РФ, в частности, пообещал всем школам «объективные» учебники, без агрессии по отношению к Украине. «Мы ведем совместную работу по подготовке к 1 сентября. Сегодня мы передали три варианта программы, по которым могут работать школы. Вопрос с учебниками уже решен — к 1 сентября все школы получат учебники по всем предметам. Для учителей организовано повышение квалификации: работают центры в Ростове-на-Дону и Евпатории», — сказал Сергей Кравцов. Его слова приводит сайт Министерства просвещения РФ. Кравцов отдельно уточнил, что в новых учебниках, по которым будут учиться дети, не будет агрессии по отношению к Украине, а будут только объективные исторические факты. Он также выразил надежду, что учителя справятся с нагрузкой, ведь на них налагается огромная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что партия «Единая Россия» обеспечит школы на освобожденных территориях Донбасса учебной и методической литературой, а также отремонтирует здания. Также Сергей Кравцов говорил о том, что с нового учебного года детей в школах Донбасса будут учить по российским стандартам. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основной приоритет российских военных — освобождение территорий Донбасса и спасение мирных граждан, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских военных и боевиков.