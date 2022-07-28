В администрации сообщили о гибели двух пермяков на Украине

В спецоперации на Украине погибли два жителя Пермского края — Сергей Кичигин из Красновишерска и Дмитрий Бадрудинов из Кизела. Об этом сообщили местные администрации в официальных группах соцсети «ВКонтакте».
«20 июля 2022 года при выполнении оперативно-служебных задач погиб сотрудник отряда мобильного особого назначения „Варыш“ г. Березники Управления Росгвардии по Пермскому краю прапорщик полиции Кичигин Сергей Васильевич», — сообщают в администрации Красновишерского городского округа. «В ходе СВО, выполняя боевые задачи, погиб кизеловец, рядовой Бадрудинов Дмитрий Ильдарович. Ему было 23 года. Он был настоящим солдатом, патриотом своей родины и отличным другом», — написали в администрации Кизела.
Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, это было необходимо, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР и денацифицировать и демилитаризировать Украину.
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В спецоперации на Украине погибли два жителя Пермского края — Сергей Кичигин из Красновишерска и Дмитрий Бадрудинов из Кизела. Об этом сообщили местные администрации в официальных группах соцсети «ВКонтакте». «20 июля 2022 года при выполнении оперативно-служебных задач погиб сотрудник отряда мобильного особого назначения „Варыш“ г. Березники Управления Росгвардии по Пермскому краю прапорщик полиции Кичигин Сергей Васильевич», — сообщают в администрации Красновишерского городского округа. «В ходе СВО, выполняя боевые задачи, погиб кизеловец, рядовой Бадрудинов Дмитрий Ильдарович. Ему было 23 года. Он был настоящим солдатом, патриотом своей родины и отличным другом», — написали в администрации Кизела. Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, это было необходимо, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР и денацифицировать и демилитаризировать Украину.