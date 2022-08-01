В Копейске сотрудник ГУФСИН прятал в носках телефон для арестанта

В Копейске в отношении сотрудника исправительной колонии № 6 ГУФСИН по Челябинской области возбудили уголовное дело о получении взятки от заключенного. За деньги он пронес для него в колонию запрещенные предметы, спрятав их в своих носках, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области совместно с оперативным отделом колонии. Установлен факт передачи денег сотруднику ФКУ ИК-6 от осужденного за пронос на территорию режимного учреждения сотового телефона, наушников и плеера. Подозреваемый задержан 30 июля в рамках ОРМ», — рассказал источник.
Кроме того, аналогичное преступление сотрудники полиции выявили в СИЗО-1 Челябинска, где младший инспектор также проносил сотовые телефоны арестованному мужчине. Во всех случаях следственными органами возбуждены уголовные дела. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, ответ к моменту публикации материала не поступил. В пресс-службе ГУФСИН региона комментарий дадут позднее.
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В Копейске в отношении сотрудника исправительной колонии № 6 ГУФСИН по Челябинской области возбудили уголовное дело о получении взятки от заключенного. За деньги он пронес для него в колонию запрещенные предметы, спрятав их в своих носках, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области совместно с оперативным отделом колонии. Установлен факт передачи денег сотруднику ФКУ ИК-6 от осужденного за пронос на территорию режимного учреждения сотового телефона, наушников и плеера. Подозреваемый задержан 30 июля в рамках ОРМ», — рассказал источник. Кроме того, аналогичное преступление сотрудники полиции выявили в СИЗО-1 Челябинска, где младший инспектор также проносил сотовые телефоны арестованному мужчине. Во всех случаях следственными органами возбуждены уголовные дела. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, ответ к моменту публикации материала не поступил. В пресс-службе ГУФСИН региона комментарий дадут позднее.