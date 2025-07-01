Челябинский «Мечел» сменил гендиректора, попав в петлю неудач

От нового руководителя ждут почти невозможного

01 июля 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Сменщику Игорю Хафизову предстоит наполнить похудевший портфель заказов «Мечела» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гендиректор челябинского холдинга «Мечел» Олег Коржов покинул пост на фоне неурядиц, с которыми группе пришлось столкнуться в последние годы. Несмотря на продолжительный период, негативная динамика сохранилась. И это в то время, когда конкуренты «Мечела» смогли удержаться, не дав прозвучавшим вызовам взять вверх. URA.RU проанализировал, с чем столкнулся Коржов за 10 лет руководства, и какое наследство он оставил своему сменщику. «Профессионал с огромным опытом» Взять бразды правления руководителю пришлось в достаточно сложный для «Мечела» период. О назначении Олега Коржова гендиректором стало известно под занавес 2013 года. На посту он сменил Евгения Михеля. Тот руководил группой предыдущие четыре года. «Олег Коржов является профессионалом в своем деле, обладающим огромным опытом. Уверены, что ему под силу вывести „Мечел“ на новый уровень развития и успешно решить стоящие перед компанией задачи», — заявил при назначении председатель совета директоров холдинга Игорь Зюзин. А задачи стояли и впрямь непростые. Пресс-релизы компании пестрели сообщениями о борьбе за реструктуризацию долга. Отбиваться приходилось от разных банков, которым «Мечел» задолжал миллиарды. О назначении Коржова публично стало известно 31 декабря. Считать ли его приход новогодним подарком, предстояло выяснить уже скоро. По итогам предыдущего 2013 года чистый убыток «Мечела» вырос на 76%. Большие надежды холдинг связывал с началом работы Эльгинского угольного комплекса в Якутии. Залежи на карьерах компании «Эльгауголь» относятся к жирным и полужирным сортам. У них высокая теплота сгорания, низкая зольность и высокая коксуемость. Уголь подходит для производства кокса для металлургической промышленности. Рядом располагается обогатительная фабрика. К моменту прихода к руководству Коржова эльгинское месторождение готовилось дать первую продукцию. Как сообщили через год, компания вложила в разработку, включая подведение железной дороги, не менее 2,7 млрд долларов. Отрубание «хвостов» Все 2010-е годы связаны с активным разворотом «Мечела» на восток по углю, и работой на западных рынках по стали. Компания давно и прочно работала с зарубежными покупателями. В 2008 году это вышло ей боком, когда на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в зале не оказалось председателя совета директоров Зюзина. Власти заподозрили группу в манипуляциях стоимостью угля, а к Зюзину глава государства обещал прислать доктора. Зимой 2015 года холдинг распрощался со своим американским активом, фирмой Mechel Bluestone, остановив почти за год до этого горные работы. Проблемы объяснили невыгодной рыночной конъюнктурой. Бизнес в США на западе был не единственным. Группа занималась производством в Румынии (заводы продала), Казахстане, Литве, на Украине. Трейдинговые компании до 2024 года имелись в Швейцарии. Челябинский меткомбинат является лишь частью разбросанной по стране сети компаний «Мечела» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В металлургическом производстве есть понятие «хвостов». Это отходы обогащения полезных ископаемых, в которых содержание ценного компонента ниже, чем в исходном материале. Сегодня их стараются не выбрасывать, чтобы и экологию сохранить, и эффективность бизнеса увеличить. Руководство Коржова можно назвать одной большой программой оптимизации бизнеса. Когда руководитель заступил на пост, численность совета директоров сократилась на два человека: с 11-ти до девяти. Боролись за снижение себестоимости. В 2015 году, например, оптимизировали портфель заказов на разные виды сортового проката, минимизировав производство продукции с низкой добавленной стоимостью. Вместе с усилиями по оптимизации продуктовой линейки, когда приоритет отдали товару с высокой маржинальностью, увеличили показатель прибыли до налогообложения EBITDA на 54%. До того времени индикатор падал или топтался на месте, а Коржов отрубил лишние «хвосты». «Пила» находок и потерь В работе ушедшего руководителя можно заметить два тренда: один был восходящим. Коржов за первую пятилетку своей работы очевидно смог переломить тенденцию. Ему удалось договориться с банками о реструктуризации долгов, получить госзаказы, выйти на новые рынки, улучшив экономическое положение «Мечела». Второй тренд начался в пандемию коронавируса и сохранился поныне. Он стал понижательным. Рост прибыли сменился убытком, а банки напомнили о просроченной задолженности. Совладать с внешними факторами Коржов не смог. Две тенденции как зубья у пилы: вверх и вниз. К успехам первого этапа руководства относится запуск на принадлежащем «Мечелу» Белорецком металлургическом комбинате в Белгородской области производства многопрядных канатов. Продукция смогла заместить импорт в грузоподъемной технике, при монтаже несущих элементов подвесных мостов, в угольной и горнорудной промышленности, газонефтедобыче, рыболовстве, судоходстве. Разработанное вместе с учеными полимерное покрытие канатов, которого в России не выпускали, почти в два раза увеличило срок службы изделий. Льготный заем предоставил Фонд развития промышленности РФ. Деньги холдинг вернул. Прибыль, которая после прихода к руководству Коржова росла, начала снижаться в 2019 году. Консолидированный показатель EBITDA тогда сократился на 29%. Причиной стало, как объясняли на Челябинском меткомбинате (ЧМК), техническое перевооружение предприятия, что снизило выпуск металлургического дивизиона. На «Мечеле» ждали, что вслед за запуском новой техники прибыль вернется, но этого не произошло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Денежный поток позволяет выполнять обязательства по обслуживанию долга и осуществлять частичное погашение кредитов. Тем не менее, его будет недостаточно для выполнения графика погашения, предусмотренного текущими кредитными соглашениями», — заявили в марте 2020 года в «Мечеле». Уголь «спалил» надежды Критическая ситуация сложилась через год. Несмотря на оптимистичные прогнозы руководства, ситуация катилась под откос. Падение EBITDA составило 23%, в результате год стал последним, когда прибыль хотя бы имелась. Составила она в 2020-м только 808 млн рублей (годом ранее было 2,409 млрд, а до этого — 12,628 млрд рублей). Тем не менее, по привилегированным акциям тогда еще заплатили дивиденды. Год спустя акционеры по рекомендации совета директоров от них отказались. Так они делают до сих пор. «Это следствие достаточно архаичной структуры производства „Мечела“. У компании есть ярко выраженная сырьевая направленность с ориентацией на один только рынок — китайский. Это предприятие очень высоких рисков», — считает челябинский экономист Сергей Гордеев. Эльгинское месторождение пришлось продать. От него избавились в апреле 2020 года. Актив ушел, чтобы рассчитаться с кредиторами. «Мечел» продал свои доли в размере 51% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток» компании ООО «А-Проперти». Сумма сделки составила 89 млрд рублей. Покупатель также полностью погасил обязательства «Мечела» перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в размере 107 млн долларов», — заявили в компании. Одновременно со сделкой купли-продажи холдинг подписал соглашения о реструктуризации долга перед «Газпромбанком» («ГПБ») и «ВТБ». К тому времени у «Мечела» был на руках пакет в 51% акций (вторая часть по опциону контролировалась «ГПБ»). Снижение долговой нагрузки составило 145 млрд рублей. Хотя долги остались, что стало поводов для суда с «ГПБ». Финансовая организация в 2023 году потребовала выплатить ей 11,9 млрд рублей долга, однако спор спустя почти год закончился подписанием мирового соглашения с рассрочками платежей. Основной поток угля был ориентирован на восточные рынки. Много покупали японцы, южнокорейцы, китайцы. Однако Поднебесная теперь свои потребности закрывает самостоятельно, а другие рынки стали недоступны. Несмотря на все усилия Коржова, кредиторы подступают. Газовики с начала года потребовали почти три миллиарда, направив в суд три иска. Задолженность возникла в связи с поставками газа с начала 2025 года ЧМК, что говорит о трудностях группы даже при обслуживании текущих обязательств. В таких условиях менеджмент заговорил о возможности лишиться части бизнеса, продав его. Заявление прозвучало в день смены руководства. Игорь Зюзин перетасовал кадры, столкнувшись с затяжным кризисом «Мечела» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Не думаю, что назначением можно исправить ситуацию. Может быть, какие-то технические детали станут другими. В целом же положение сохранится. Без внешних усилий — преференций или же, наоборот, заградительных мер для конкурентов — все останется как есть и теперь. Нужны годы и много инвестиций, но любой банк потребует залог, а что может дать „Мечел“? Вопрос риторический», — считает Гордеев. Государство уже предоставило «Мечелу» рассрочку по налогам. На смену Коржову пришел Игорь Хафизов. До августа 2021 года он возглавлял ООО «УК Мечел-Майнинг». Прощаясь с подчиненным четыре года назад, Коржов отмечал, что Хафизов внес неоценимый вклад в развитие горнодобывающего дивизиона, пожелав ему нового этапа, который «станет столь же насыщенным и увлекательным». По крайней мере, отныне жизнь Хафизова скучной точно не станет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор челябинского холдинга «Мечел» Олег Коржов покинул пост на фоне неурядиц, с которыми группе пришлось столкнуться в последние годы. Несмотря на продолжительный период, негативная динамика сохранилась. И это в то время, когда конкуренты «Мечела» смогли удержаться, не дав прозвучавшим вызовам взять вверх. URA.RU проанализировал, с чем столкнулся Коржов за 10 лет руководства, и какое наследство он оставил своему сменщику. Взять бразды правления руководителю пришлось в достаточно сложный для «Мечела» период. О назначении Олега Коржова гендиректором стало известно под занавес 2013 года. На посту он сменил Евгения Михеля. Тот руководил группой предыдущие четыре года. А задачи стояли и впрямь непростые. Пресс-релизы компании пестрели сообщениями о борьбе за реструктуризацию долга. Отбиваться приходилось от разных банков, которым «Мечел» задолжал миллиарды. О назначении Коржова публично стало известно 31 декабря. Считать ли его приход новогодним подарком, предстояло выяснить уже скоро. По итогам предыдущего 2013 года чистый убыток «Мечела» вырос на 76%. Большие надежды холдинг связывал с началом работы Эльгинского угольного комплекса в Якутии. Залежи на карьерах компании «Эльгауголь» относятся к жирным и полужирным сортам. У них высокая теплота сгорания, низкая зольность и высокая коксуемость. Уголь подходит для производства кокса для металлургической промышленности. Рядом располагается обогатительная фабрика. К моменту прихода к руководству Коржова эльгинское месторождение готовилось дать первую продукцию. Как сообщили через год, компания вложила в разработку, включая подведение железной дороги, не менее 2,7 млрд долларов. Все 2010-е годы связаны с активным разворотом «Мечела» на восток по углю, и работой на западных рынках по стали. Компания давно и прочно работала с зарубежными покупателями. В 2008 году это вышло ей боком, когда на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в зале не оказалось председателя совета директоров Зюзина. Власти заподозрили группу в манипуляциях стоимостью угля, а к Зюзину глава государства обещал прислать доктора. Зимой 2015 года холдинг распрощался со своим американским активом, фирмой Mechel Bluestone, остановив почти за год до этого горные работы. Проблемы объяснили невыгодной рыночной конъюнктурой. Бизнес в США на западе был не единственным. Группа занималась производством в Румынии (заводы продала), Казахстане, Литве, на Украине. Трейдинговые компании до 2024 года имелись в Швейцарии. В металлургическом производстве есть понятие «хвостов». Это отходы обогащения полезных ископаемых, в которых содержание ценного компонента ниже, чем в исходном материале. Сегодня их стараются не выбрасывать, чтобы и экологию сохранить, и эффективность бизнеса увеличить. Руководство Коржова можно назвать одной большой программой оптимизации бизнеса. Когда руководитель заступил на пост, численность совета директоров сократилась на два человека: с 11-ти до девяти. Боролись за снижение себестоимости. В 2015 году, например, оптимизировали портфель заказов на разные виды сортового проката, минимизировав производство продукции с низкой добавленной стоимостью. Вместе с усилиями по оптимизации продуктовой линейки, когда приоритет отдали товару с высокой маржинальностью, увеличили показатель прибыли до налогообложения EBITDA на 54%. До того времени индикатор падал или топтался на месте, а Коржов отрубил лишние «хвосты». В работе ушедшего руководителя можно заметить два тренда: один был восходящим. Коржов за первую пятилетку своей работы очевидно смог переломить тенденцию. Ему удалось договориться с банками о реструктуризации долгов, получить госзаказы, выйти на новые рынки, улучшив экономическое положение «Мечела». Второй тренд начался в пандемию коронавируса и сохранился поныне. Он стал понижательным. Рост прибыли сменился убытком, а банки напомнили о просроченной задолженности. Совладать с внешними факторами Коржов не смог. Две тенденции как зубья у пилы: вверх и вниз. К успехам первого этапа руководства относится запуск на принадлежащем «Мечелу» Белорецком металлургическом комбинате в Белгородской области производства многопрядных канатов. Продукция смогла заместить импорт в грузоподъемной технике, при монтаже несущих элементов подвесных мостов, в угольной и горнорудной промышленности, газонефтедобыче, рыболовстве, судоходстве. Разработанное вместе с учеными полимерное покрытие канатов, которого в России не выпускали, почти в два раза увеличило срок службы изделий. Льготный заем предоставил Фонд развития промышленности РФ. Деньги холдинг вернул. Прибыль, которая после прихода к руководству Коржова росла, начала снижаться в 2019 году. Консолидированный показатель EBITDA тогда сократился на 29%. Причиной стало, как объясняли на Челябинском меткомбинате (ЧМК), техническое перевооружение предприятия, что снизило выпуск металлургического дивизиона. «Денежный поток позволяет выполнять обязательства по обслуживанию долга и осуществлять частичное погашение кредитов. Тем не менее, его будет недостаточно для выполнения графика погашения, предусмотренного текущими кредитными соглашениями», — заявили в марте 2020 года в «Мечеле». Критическая ситуация сложилась через год. Несмотря на оптимистичные прогнозы руководства, ситуация катилась под откос. Падение EBITDA составило 23%, в результате год стал последним, когда прибыль хотя бы имелась. Составила она в 2020-м только 808 млн рублей (годом ранее было 2,409 млрд, а до этого — 12,628 млрд рублей). Тем не менее, по привилегированным акциям тогда еще заплатили дивиденды. Год спустя акционеры по рекомендации совета директоров от них отказались. Так они делают до сих пор. Эльгинское месторождение пришлось продать. От него избавились в апреле 2020 года. Актив ушел, чтобы рассчитаться с кредиторами. «Мечел» продал свои доли в размере 51% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток» компании ООО «А-Проперти». Сумма сделки составила 89 млрд рублей. Покупатель также полностью погасил обязательства «Мечела» перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в размере 107 млн долларов», — заявили в компании. Одновременно со сделкой купли-продажи холдинг подписал соглашения о реструктуризации долга перед «Газпромбанком» («ГПБ») и «ВТБ». К тому времени у «Мечела» был на руках пакет в 51% акций (вторая часть по опциону контролировалась «ГПБ»). Снижение долговой нагрузки составило 145 млрд рублей. Хотя долги остались, что стало поводов для суда с «ГПБ». Финансовая организация в 2023 году потребовала выплатить ей 11,9 млрд рублей долга, однако спор спустя почти год закончился подписанием мирового соглашения с рассрочками платежей. Основной поток угля был ориентирован на восточные рынки. Много покупали японцы, южнокорейцы, китайцы. Однако Поднебесная теперь свои потребности закрывает самостоятельно, а другие рынки стали недоступны. Несмотря на все усилия Коржова, кредиторы подступают. Газовики с начала года потребовали почти три миллиарда, направив в суд три иска. Задолженность возникла в связи с поставками газа с начала 2025 года ЧМК, что говорит о трудностях группы даже при обслуживании текущих обязательств. В таких условиях менеджмент заговорил о возможности лишиться части бизнеса, продав его. Заявление прозвучало в день смены руководства. «Не думаю, что назначением можно исправить ситуацию. Может быть, какие-то технические детали станут другими. В целом же положение сохранится. Без внешних усилий — преференций или же, наоборот, заградительных мер для конкурентов — все останется как есть и теперь. Нужны годы и много инвестиций, но любой банк потребует залог, а что может дать „Мечел“? Вопрос риторический», — считает Гордеев. Государство уже предоставило «Мечелу» рассрочку по налогам. На смену Коржову пришел Игорь Хафизов. До августа 2021 года он возглавлял ООО «УК Мечел-Майнинг». Прощаясь с подчиненным четыре года назад, Коржов отмечал, что Хафизов внес неоценимый вклад в развитие горнодобывающего дивизиона, пожелав ему нового этапа, который «станет столь же насыщенным и увлекательным». По крайней мере, отныне жизнь Хафизова скучной точно не станет.