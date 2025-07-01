Челябинским девятиклассникам предложат выбрать школу и профильные классы

Выпускникам девятых классов школ Челябинской области, которые не попадут по конкурсу в 10 класс своей школы, предложат на выбор другие образовательные учреждения. Об этом сообщила начальник управления общего образования регионального минобра Елена Бухмастова в рамках пресс-конференции, которую организовал медиахолдинг «Гранада Пресс».
«Каждая школа заранее проводит опрос родителей и учащихся девятых классов о планах обучения и на основе этого формируются количество мест и профили десятых классов. Если мест в 10 классе в своей школе окажется меньше, чем желающих, то зачисление будет производиться с учетом рейтинга каждого девятиклассника. Тем, кто не будет зачислен в свою школу, предложат варианты обучения в других образовательных учреждениях», — уточнила Бухмастова. Более того, родители учащихся заранее знают о вариантах поступления в профильные классы в различных образовательных учреждениях и готовят портфолио выпускников для успешного зачисления в желаемые школу и класс.
Эксперт пояснила, что школы всегда сопровождают своих учеников. С шестого класса проводятся профориентационные занятия, в результате которых девятиклассники зачастую уже готовы уверенно назвать выбранную стратегию получения образования. Бухмастова отметила, что всем выпускникам оказывается всесторонняя поддержка.
Как пояснила директор МАОУ «Образовательный центр №7 г. Челябинска» Ольга Обухова, в этом учебном году по результатам опроса сфомировано два профильных десятых класса. При этом аттестаты получили девятиклассники из четырех классов. Часть выпускников продолжат свое обучение в системе среднего специального образования, получив профессию и диплом специалиста. В дальнейшем они смогут поступить в высшее учебное заведение. Другие будут зачислены в 10 класс.
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