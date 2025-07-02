Экс-замглавы челябинской полиции Федерягин остался в СИЗО до осени

Экс-замначальника полиции ГУ МВД по Челябинской области и бывший начальник регионального Центра «Э» Сергей Федерягин останется в СИЗО до осени. Адвокаты не смогли добиться смягчения меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда.
Зал был полон: поддержать Федерягина пришли друзья и родные — почти два десятка человек. Тем не менее, на позицию следствия это не повлияло — было заявлено ходатайство о продлении содержания под стражей. Более того, представитель СК попросил закрыть заседание для СМИ. По его словам, часть оглашаемых сведений представляет тайну, а некоторые из присутствующих в зале могут быть опрошены в качестве свидетелей.
Представляющий интересы Федерягина адвокат Сергей Колосовский высказался за публичность процесса. По его словам, материалы следствия о мере пресечения дублируют уже озвученные на предыдущих заседаниях. Однако суд принял сторону СК.
Заседание затянулось почти на три часа. В перерыве адвокат Колосовский заявил, что у органов следствия нет никаких подтверждений, что Федерягин скроется или помешает расследованию. При этом, отметил адвокат, следователи продолжают настаивать, что Федерягина необходимо оставить под стражей.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей Федерягина на два месяца, а всего до восьми месяцев 22 суток, то есть до 9 сентября», — зачитал решение судья Борис Миронов.
Вышедший на пенсию Федерягин был задержан ФСБ в середине декабря 2024 года и с тех пор остается в СИЗО. Следствие считает, что он принимал откаты от владельца одной из аптек в Коркино, в обмен на что закрывал глаза на продажи рецептурных препаратов, часто приобретаемых наркоманами, а также способствовал успешному прохождению проверок.
Защита экс-полицейского уверена, что их клиента оговорил бывший коллега Яковлев. Сделал он это якобы для того, чтобы «отмазать» своего сына (тоже сотрудник правоохранительных органов) от уголовки. Федерягина же, как считает сторона защиты, сделали крайним в ситуации с цыганами в Коркино.
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