01 июля 2025

Ураган сорвал крышу фитнес-центра в Магнитогорске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ураган сорвал крышу со здания
Ураган сорвал крышу со здания Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области прошедший накануне ураган сорвал крышу фитнес-центра. Упавшая кровля повредила несколько стоявших рядом автомобилей, сообщили очевидцы. 

«У фитнес-клуба сорвало крышу, пострадало несколько машин. Повезло, что никто из людей не пострадал после сегодняшнего ливня», — пишут очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по размещенным фотографиям, сорвавшаяся кровля повредила несколько автомобилей. 

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В городе Магнитогорске Челябинской области прошедший накануне ураган сорвал крышу фитнес-центра. Упавшая кровля повредила несколько стоявших рядом автомобилей, сообщили очевидцы.  «У фитнес-клуба сорвало крышу, пострадало несколько машин. Повезло, что никто из людей не пострадал после сегодняшнего ливня», — пишут очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по размещенным фотографиям, сорвавшаяся кровля повредила несколько автомобилей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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