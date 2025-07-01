Ураган сорвал крышу со здания
В городе Магнитогорске Челябинской области прошедший накануне ураган сорвал крышу фитнес-центра. Упавшая кровля повредила несколько стоявших рядом автомобилей, сообщили очевидцы.
«У фитнес-клуба сорвало крышу, пострадало несколько машин. Повезло, что никто из людей не пострадал после сегодняшнего ливня», — пишут очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по размещенным фотографиям, сорвавшаяся кровля повредила несколько автомобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!