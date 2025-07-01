01 июля 2025

Глава челябинского центра мигрантов: не надо носить паранджу в парках и школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подобед стал гостем «Большой редакции»
Подобед стал гостем «Большой редакции» Фото:

Мигранты не должны носить паранджу в общественных местах и школах Челябинской области. Об этом заявил Михаил Подобед, директор АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан» в регионе. 

«Конечно, должны [снимать паранджу]. Речь скорее идет о тех, кто уже получил гражданство. Но это, безусловно, проблема», — сказал Подобед в эфире проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». Так он ответил на вопрос журналистки, как относится к тому, что мигранты носят паранджу и хиджабы в общественных местах и школах, и должны ли снимать паранджу. 

Общественники ранее потребовали отменить ношение никаба в России. В российской традиции ислама не предусмотрено носить одежду, полностью закрывающую лицо. Основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев считает, что подобный запрет — это борьба с радикальным исламизмом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мигранты не должны носить паранджу в общественных местах и школах Челябинской области. Об этом заявил Михаил Подобед, директор АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан» в регионе.  «Конечно, должны [снимать паранджу]. Речь скорее идет о тех, кто уже получил гражданство. Но это, безусловно, проблема», — сказал Подобед в эфире проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». Так он ответил на вопрос журналистки, как относится к тому, что мигранты носят паранджу и хиджабы в общественных местах и школах, и должны ли снимать паранджу.  Общественники ранее потребовали отменить ношение никаба в России. В российской традиции ислама не предусмотрено носить одежду, полностью закрывающую лицо. Основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев считает, что подобный запрет — это борьба с радикальным исламизмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...