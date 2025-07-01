Глава челябинского центра мигрантов: не надо носить паранджу в парках и школах

Мигранты не должны носить паранджу в общественных местах и школах Челябинской области. Об этом заявил Михаил Подобед, директор АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан» в регионе.
«Конечно, должны [снимать паранджу]. Речь скорее идет о тех, кто уже получил гражданство. Но это, безусловно, проблема», — сказал Подобед в эфире проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». Так он ответил на вопрос журналистки, как относится к тому, что мигранты носят паранджу и хиджабы в общественных местах и школах, и должны ли снимать паранджу.
Общественники ранее потребовали отменить ношение никаба в России. В российской традиции ислама не предусмотрено носить одежду, полностью закрывающую лицо. Основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев считает, что подобный запрет — это борьба с радикальным исламизмом.
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