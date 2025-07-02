Свердловские и челябинские ветераны-электрометаллурги встретились благодаря ЧЭМК

Первая совместная встреча членов клубов «Боевое братство» Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и Серовского завода ферросплавов (СЗФ) прошла в Челябинске 1 июля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«В этот день по приглашению ЧЭМК 10 ветеранов боевых действий из Серова (Свердловская область) приехали в Челябинск. Электрометаллурги двух уральских предприятий почтили память павших товарищей, возложив цветы к Вечному огню и мемориалу „Доблестным сынам Отечества“, осмотрели памятник героям СВО, мемориальную стелу „Челябинск — город трудовой доблести“ на бульваре Славы. Всего в мероприятии приняли участие около 20 человек — участников боевых действий в горячих точках», — рассказали в пресс-службе.
После возложения цветов участники встречи побывали в краеведческом музее. Также ветераны обменялись опытом патриотического воспитания, организации работы с подростками и молодежью, обсудили совместные инициативы, а также важные вопросы, касающиеся социальной поддержки ветеранов, медицинской помощи, трудоустройства и адаптации бойцов, вернувшихся с фронта.
«В этот день мы произносим слова благодарности и уважения к тем, кто, рискуя жизнью, защищает мир и безопасность страны. Мы чтим память тех, кто пал на полях сражений. Эта традиция важна для патриотического воспитания молодежи — как связь поколений участников Великой Отечественной войны и их детей и внуков, которые сегодня с оружием в руках отстаивают национальные интересы нашей страны и ее целостность. В современных условиях особенно важно рассказывать молодым людям о подвигах героев Отечества всех исторических периодов и сохранять память о них», — прокомментировала мероприятие начальник отдела по социальной работе ЧЭМК Наталья Челякова.
Сегодня клубы «Боевое братство» на ЧЭМК и Серовском заводе объединяют в общей сложности несколько сотен человек. Их участники активно занимаются общественной деятельностью: поддерживают семьи и вдов погибших товарищей, проводят встречи с подростками в школах и колледжах, где рассказывают о своем жизненном пути, боевом опыте и смысле истинного патриотизма.
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