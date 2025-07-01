На выходных челябинских детей ждут праздник Ивана Купалы, легенды Смолино и спектакли. Афиша

В Челябинске отпразднуют день Ивана Купалы и проведут экскурсии для детей

02 июля 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Праздник Ивана Купалы отметят в центре Челябинска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске в выходные детей и их родителей ждут экскурсии в прошлое, творческие мастер-классы, спектакли и «Фестиваль солнца» на берегу Миасса. Жителям предлагают узнать тайны озера Смолино, а также попробовать себя в гончарном искусстве. Об этих и других развлечениях, запланированных на 5 и 6 июля — рассказывает URA.RU. «Фестиваль солнца» (0+) В честь праздника Ивана Купалы 6 июля на берегу реки Миасс в арт-сквере развернется «Фестиваль солнца». Детей и их родителей ждут народные игры, творческие мастер-классы, ярмарка с рукодельными товарами и вкусные угощения. Вход свободный, начало в 18:00. Экскурсии и выставки В Детском музее (6+) 5 и 6 июля в 13:00 юные исследователи смогут отправиться в путешествие по истории Урала. Выставка «Родной дом: башкирская юрта и русская изба» покажет, как жили русские крестьяне и башкирские кочевники в XIX—XX веках: чем они занимались, как обустраивали быт и какие ремесла осваивали. На тематической экскурсии «Дело мастера боится» ребята узнают, какими навыками должен был владеть каждый житель деревни или аула. Стоимость билета — 300 рублей. Тайны озера Смолино (0+) Челябинцам расскажут байки об озере Смолино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Любителям загадок и приключений понравится экскурсия «Смолино: элементали, чудовища, затворники» от проекта «Челябинск пешком». Участники прогуляются по набережной, услышат легенды о древних чудовищах, скрывавшихся в водах озера, и заглянут в тихие уголки, где время будто остановилось. Экскурсия состоится 5 июля в 17:30, стоимость — 600 рублей. Выставка к 80-летию Победы (0+) В мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась масштабная выставка «Без права на забвение. Посетители увидят более 400 подлинных документов, 3D-модели военной техники, услышат речь Молотова от 22 июня 1941 года и рассмотрят акт о капитуляции Германии. Интерактивные экраны расскажут о подвигах солдат и мирных жителей. Выставка работает до конца июля, вход бесплатный. Мастер-классы Творческие мастер-классы в парке (6+) В парке имени Тищенко пройдут бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут научиться чему-то новому, создать поделки своими руками и весело провести время. Занятия начнутся 5 и 6 июля в 12:00. Гончарная школа «Колокол» (6+) Юные горожане смогут научиться как ручной лепке, так и лепке с помощью гончарного круга Фото: Алексей Андронов © URA.RU Юных мастеров ждут занятия по лепке из глины — 5 июля с 18:00 до 20:30 ребята смогут создать кружку-зверушку в виде котика, лисы, панды или совы. Под руководством мастера они освоят работу на гончарном круге и раскрасят изделие ангобами. 6 июля с 16:00 до 18:00 пройдет мастер-класс по созданию миски в виде кита — дети вылепят основу, добавят плавники и хвост, а затем украсят своего морского героя узорами. Стоимость каждого занятия — 2300 рублей. Спектакли Спектакль «Макаки, пицца и деструкция» (12+) 6 июля в 12:00 в библиотеке имени Пушкина покажут спектакль о школьной театральной студии, где разгорается конфликт из-за распределения ролей. Это история о подростковом соперничестве, одиночестве и поиске себя. Вход свободный. Сказка «Принцесса Торнада» (6+) На выходных с детьми любого возраста можно отправиться в театр Фото: Александр Мамаев © URA.RU Молодежный театр приглашает на трогательный спектакль о принцессе, чье настроение влияет на погоду в королевстве. Постановка заставит задуматься о принятии людей с их особенностями. Показы: 5 июля в 11:00 и 14:00, 6 июля в 11:00 и 14:00. Билеты — от 450 рублей. Спектакль для самых маленьких «Вишневый садик» Там же пройдет спектакль для зрителей от 1 года до 3 лет, вдохновленный атмосферой произведений Антона Чехова. Малышей ждет представление с элементами интерактива. Показы запланированы 5 и 6 июля в 17:00. Стоимость билета — 1000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные детей и их родителей ждут экскурсии в прошлое, творческие мастер-классы, спектакли и «Фестиваль солнца» на берегу Миасса. Жителям предлагают узнать тайны озера Смолино, а также попробовать себя в гончарном искусстве. Об этих и других развлечениях, запланированных на 5 и 6 июля — рассказывает URA.RU. В честь праздника Ивана Купалы 6 июля на берегу реки Миасс в арт-сквере развернется «Фестиваль солнца». Детей и их родителей ждут народные игры, творческие мастер-классы, ярмарка с рукодельными товарами и вкусные угощения. Вход свободный, начало в 18:00. 5 и 6 июля в 13:00 юные исследователи смогут отправиться в путешествие по истории Урала. Выставка «Родной дом: башкирская юрта и русская изба» покажет, как жили русские крестьяне и башкирские кочевники в XIX—XX веках: чем они занимались, как обустраивали быт и какие ремесла осваивали. На тематической экскурсии «Дело мастера боится» ребята узнают, какими навыками должен был владеть каждый житель деревни или аула. Стоимость билета — 300 рублей. Любителям загадок и приключений понравится экскурсия «Смолино: элементали, чудовища, затворники» от проекта «Челябинск пешком». Участники прогуляются по набережной, услышат легенды о древних чудовищах, скрывавшихся в водах озера, и заглянут в тихие уголки, где время будто остановилось. Экскурсия состоится 5 июля в 17:30, стоимость — 600 рублей. В мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась масштабная выставка «Без права на забвение. Посетители увидят более 400 подлинных документов, 3D-модели военной техники, услышат речь Молотова от 22 июня 1941 года и рассмотрят акт о капитуляции Германии. Интерактивные экраны расскажут о подвигах солдат и мирных жителей. Выставка работает до конца июля, вход бесплатный. В парке имени Тищенко пройдут бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут научиться чему-то новому, создать поделки своими руками и весело провести время. Занятия начнутся 5 и 6 июля в 12:00. Юных мастеров ждут занятия по лепке из глины — 5 июля с 18:00 до 20:30 ребята смогут создать кружку-зверушку в виде котика, лисы, панды или совы. Под руководством мастера они освоят работу на гончарном круге и раскрасят изделие ангобами. 6 июля с 16:00 до 18:00 пройдет мастер-класс по созданию миски в виде кита — дети вылепят основу, добавят плавники и хвост, а затем украсят своего морского героя узорами. Стоимость каждого занятия — 2300 рублей. 6 июля в 12:00 в библиотеке имени Пушкина покажут спектакль о школьной театральной студии, где разгорается конфликт из-за распределения ролей. Это история о подростковом соперничестве, одиночестве и поиске себя. Вход свободный. Молодежный театр приглашает на трогательный спектакль о принцессе, чье настроение влияет на погоду в королевстве. Постановка заставит задуматься о принятии людей с их особенностями. Показы: 5 июля в 11:00 и 14:00, 6 июля в 11:00 и 14:00. Билеты — от 450 рублей. Там же пройдет спектакль для зрителей от 1 года до 3 лет, вдохновленный атмосферой произведений Антона Чехова. Малышей ждет представление с элементами интерактива. Показы запланированы 5 и 6 июля в 17:00. Стоимость билета — 1000 рублей.