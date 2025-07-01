В аэропорту Челябинска задержали и отменили несколько рейсов

В аэропорту Челябинска 2 июля задержаны четыре рейса на прилет и вылет, отменен один. Такая информация размещена на онлайн-табло международного аэропорта «Курчатов».
«Задерживаются рейсы в Челябинск из Сочи на 13:20 и 17:25, а также два рейса из Норильска на 18:00. Отменен рейс из Новосибирска, который должен был прибыть в 16:15», — указано на сайте аэропорта.
В данный момент задерживаются два рейса в Норильск, которые должны были вылететь в 10:05. Полет перенесен на два часа. Отменен вылет в Новосибирск, а также задержаны вечерние рейсы на Казань и Сочи, каждый более чем на час.
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