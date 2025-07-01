01 июля 2025

В аэропорту Челябинска задержали и отменили несколько рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту 2 июля задержаны четыре рейса, отменен один
В аэропорту 2 июля задержаны четыре рейса, отменен один Фото:

В аэропорту Челябинска 2 июля задержаны четыре рейса на прилет и вылет, отменен один. Такая информация размещена на онлайн-табло международного аэропорта «Курчатов».

«Задерживаются рейсы в Челябинск из Сочи на 13:20 и 17:25, а также два рейса из Норильска на 18:00. Отменен рейс из Новосибирска, который должен был прибыть в 16:15», — указано на сайте аэропорта.

В данный момент задерживаются два рейса в Норильск, которые должны были вылететь в 10:05. Полет перенесен на два часа. Отменен вылет в Новосибирск, а также задержаны вечерние рейсы на Казань и Сочи, каждый более чем на час.

Самолеты прилетят с задержкой
Самолеты прилетят с задержкой
Фото:
Вылеты самолетов задерживаются или отменены
Вылеты самолетов задерживаются или отменены
Фото:

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В аэропорту Челябинска 2 июля задержаны четыре рейса на прилет и вылет, отменен один. Такая информация размещена на онлайн-табло международного аэропорта «Курчатов». «Задерживаются рейсы в Челябинск из Сочи на 13:20 и 17:25, а также два рейса из Норильска на 18:00. Отменен рейс из Новосибирска, который должен был прибыть в 16:15», — указано на сайте аэропорта. В данный момент задерживаются два рейса в Норильск, которые должны были вылететь в 10:05. Полет перенесен на два часа. Отменен вылет в Новосибирск, а также задержаны вечерние рейсы на Казань и Сочи, каждый более чем на час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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