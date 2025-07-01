Дизайнер Лебедев: Челябинску не повезло с пиаром — все думают, что там нужен противогаз

Известный дизайнер Артемий Лебедев в своем аудиоподкасте поделился впечатлениями от поездки в Челябинск на фестиваль «МОЛФЕСТ». Лебедев раскритиковал стереотипы о городе и высоко оценил его преображение. Он также рассказал о встрече с губернатором региона Алексеем Текслером, местных кофейнях, достопримечательностях и том, почему Челябинск достоин звания культурной столицы.
«Челябинск — это город, которому не повезло с пиаром. Все думают, что при поездке туда надо надеть противогаз, или что это город суровых трактористов. На самом деле, город прекрасный, воздух там в два раза чище, чем был пять лет назад. Главная достопримечательность Челябинска — это бор, который находится прямо в самом центре города. Огромный лес с озером, просто мечта поэта», — отметил Лебедев.
Особое впечатление на дизайнера произвели челябинские кофейни. Вместе с губернатором Алексеем Текслером они посетили заведение «Дело не в кофе», которое Лебедев назвал «роскошным». Он также рассказал о необычном опыте — ночной поездке по детской железной дороге, где ему даже разрешили немного поуправлять составом.
«С Алексеем Текслером мы знакомы много лет — он один из самых содержательных, понимающих и тонких собеседников. За кофе с печеньками обсудили несколько проектов для города», — добавил Лебедев.
В подкасте дизайнер подчеркнул, что поддержал инициативу присудить Челябинску звание культурной столицы России. По его словам, статус поможет городу развиться еще больше и избавит его от имиджа «сурового города трактористов и заводских труб».
Визит Артемия Лебедева в Челябинск 28 июня включал не только лекцию «Как стать плохим дизайнером» на «МОЛФЕСТЕ», но и важные инициативы. На фестивале дизайнер заявил о поддержке идеи придания городу статуса культурной столицы и предложил жителям активнее посещать музеи для развития визуальной культуры. Как отмечал глава региона Алексей Текслер, их беседа за чашкой кофе охватила большой спектр тем, а также наметила перспективы совместных проектов городского дизайна.
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