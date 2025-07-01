В Челябинской области три четверти девятиклассников не идут в 10 класс

Три из четырех выпускников девятых классов в Челябинской области не пойдут учиться в десятые классы. Об этом рассказала начальник управления общего образования регионального минобра Елена Бухмастова в рамках пресс-конференции, которую организовал медиахолдинг «Гранада Пресс».
«Порядка 70% выпускников 9-х классов планируют обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Этот показатель стабилен уже несколько лет подряд», — уточнила Бухмастова.
В абсолютных цифрах за 2025 год эти данные выглядят следущим образом: всего в итоговой аттестации за 9 и 11 классы приняли участие порядка 58 тысяч выпускников. Из них 14 тысяч закончили 11 класс, 44 тысячи ребят выпустились из девятого класса.
Эксперты уже рассказывали о конкурсе на зачисление в десятые классы, которые организованы для выпускников школ. Тем ребятам, кто по конкурсу баллов и портфолио не попадут в свою школу, предложат на выбор другие образовательные учреждения.
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