В Челябинске на несколько дней перекроют движение по проспекту Ленина

В Центральном районе Челябинска по проспекту Ленина на несколько дней перекроют движение из-за ремонта тепломагистрали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.
«В связи с работами по реконструкции участка тепломагистрали в Центральном районе города Челябинска будет прекращено движение транспорта по проспекту Ленина в западном и восточном направлении. Ограничено движение транспорта по Свердловскому проспекту в северном направлении в районе дома № 64д по проспекту Ленина с 06:00 часов 7 июля до 22:00 часов 8 июля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Также будет закрыто движение транспорта в северном направлении на пересечении Свердловского проспекта от дома № 67 по проспекту Ленина до дома №32 по улице Сони Кривой. Также вводится ограничение движения по улице Сони Кривой в районе дома № 32 с 22:00 часов 4 июля до 22:00 27 июля. Проезд будет закрыт по проспекту Ленина в восточном направлении и по Свердловскому проспекту в северном направлении около дома №67 с 06:00 7 июля до 22:00 8 июля.
В Челябинске ранее на месяц ввели ограничение движения на участке улицы 32-й Годовщины Октября в Металлургическом районе. Ограничение введено из-за строительства ливневой канализации до 30 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.
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