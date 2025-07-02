Челябинский избирком выдал окончательные цифры по кандидатам в депутаты ЗСО

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Выборы пройдут с 12 по 14 сентября
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

За победу на 30 одномандатных округах на выборах в заксобрание Челябинской области будут бороться 168 кандидатов. Об этом сообщили в облизбиркоме.

«Завершился этап выдвижения кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва. Выдвинулись 168 кандидатов по 30 одномандатным избирательным округам», — сообщает telegram-канал избиркома.

На каждый из участков кандидатов выдвинули четыре партии. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Эсеры выставили 28 кандидатов, оставив два округа без своего претендента. Партия пенсионеров заявила 13, а «Яблоко» — четыре кандидата-одномандатника.

Самовыдвиженцев заявилось три. Однако один из них утратил этот статус, предпочев заручиться поддержкой КПРФ.

После выдвижения кандидатам нужно представить документы для регистрации в этом статусе. Самовыдвиженцам и «яблочникам» в этом плане придется сложнее других. К общему пакету им понадобится приложить подписи избирателей в свою поддержку. Прием документов уже стартовал. Он продлится до 11 июля.

Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Помимо 30 мандатов по избирательным округам, 30 депутатов определят и по партийным спискам. Общее число депутатов в региональном парламенте — 60. Они будут наделены полномочиями сроком на пять лет.

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За победу на 30 одномандатных округах на выборах в заксобрание Челябинской области будут бороться 168 кандидатов. Об этом сообщили в облизбиркоме. «Завершился этап выдвижения кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва. Выдвинулись 168 кандидатов по 30 одномандатным избирательным округам», — сообщает telegram-канал избиркома. На каждый из участков кандидатов выдвинули четыре партии. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Эсеры выставили 28 кандидатов, оставив два округа без своего претендента. Партия пенсионеров заявила 13, а «Яблоко» — четыре кандидата-одномандатника. Самовыдвиженцев заявилось три. Однако один из них утратил этот статус, предпочев заручиться поддержкой КПРФ. После выдвижения кандидатам нужно представить документы для регистрации в этом статусе. Самовыдвиженцам и «яблочникам» в этом плане придется сложнее других. К общему пакету им понадобится приложить подписи избирателей в свою поддержку. Прием документов уже стартовал. Он продлится до 11 июля. Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Помимо 30 мандатов по избирательным округам, 30 депутатов определят и по партийным спискам. Общее число депутатов в региональном парламенте — 60. Они будут наделены полномочиями сроком на пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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