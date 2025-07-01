Участник СВО и кавалер двух орденов «Мужества» Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область) вошел в число финалистов программы «Герои Южного Урала». В разговоре с корреспондентом URA.RU он заявил, что желание служить стране в нем неискоренимо.
«Желание помогать, желание служить нашему государству — оно неискоренимо, оно у меня в крови. Теперь я буду реализовывать свой потенциал уже в другой сфере: не военной, но не менее важной», — заявил Зарипов.
По его словам, участие в федеральной программе «Время героев» позволило ему получить определенный опыт и навыки. В числе других 60 участников он продолжит развиваться, но уже в рамках региональной программы.
«Хочу поблагодарить губернатора области Алексея Текслера и правительство региона за оказанное доверие и уникальную возможность интегрироваться в гражданскую сферу, получить опыт, знания, навыки, знакомства. Наши мероприятия проходят в очень дружественной атмосфере, сразу видно, что здесь люди настроены на успех, на позитив и мыслят все в одном ключе», — отметил бывший военный.
Сейчас Зарипов продолжает курсы восстановления. В боях он получил осколочное ранение гортани и потерял возможность говорить. Но возможности человеческого организма безграничны.
«Сейчас я прохожу лечение. Врачи учат говорить меня заново, так как от моих голосовых связок ничего не осталось. Но организм продолжает удивлять — у меня включился в работу компенсаторный механизм. И я учусь говорить тем органом, которым люди обычно кашляют. То есть моя речь — это контролируемый кашель. Это сложно, но это возможно. Возможности человеческого организма безграничны. Главное желание, стремление и воля к победе», — подтвердил свои слова Зарипов.
Куратором Зарипова в программе «Герои Южного Урала» стал глава Кунашакского района Рамиль Вакилов. В разговоре с корреспондентом URA.RU он рассказал, что отличительной чертой Зарипова является его несгибаемая воля, даже несмотря на ранения он хочет быть востребованным.
«Он мог спокойно сидеть дома, почивать на лаврах, так сказать. Но нет. Он не опустил руки, продолжил движение. Я думаю, что именно такие люди сейчас нам и нужны. Для молодежи Артур является живым примером истинного патриотизма. Он очень много пользы принесет для района, области, страны. Сейчас пройдет курсы, полностью восстановится. Я хочу видеть его в нашей команде», — отметил Вакилов.
По словам главы, он видит подобный потенциал и в других ребятах, вернувшихся с СВО. Сегодня им оказывается максимальная поддержка. Вакилов назвал их костяком, за которым будущее района.
Зарипов получил ранения в сентябре 2022 года, прикрывая группу на одной из высот Донецкого направления. Несколько часов он оставался под вражеским огнем. После же признавался, что сам не понял, как смог выжить, передавая слова благодарности ребятам из казачьего батальона «Терек». Именно они 200 метров ползком тащили раненого офицера до укрытия.
Ранения оказались серьезными. Осколками Зарипову повредило голову и конечности: он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом.
После вмешательства URA.RU и при помощи правительства области Зарипову удалось попасть в центр Илизарова, где ему восстановили поврежденную ногу. Продолжить восстановление не позволили проволочки с документами: сначала военного объявили самовольщиком, после выгнали из госпиталя. При этом он делал все возможное, чтобы скорее вернуться к службе. Сегодня он продолжает служить стране, но немного в другом амплуа.
Программа «Герои Южного Урала» стартовала 1 июля. Всего в отборе участвовало более 1100 человек. Из 66 отобранных человек обучение в первом потоке пройдут 60, среди них четыре девушки. Возраст участников — от 25 до 55 лет. Бывшим военным предстоит изучить историю российской государственности и систему государственной службы. Главная же задача — адаптация участников программы к образовательному процессу и их знакомство с системой государственного управления. В рамках обучения их ждут академические занятия, а также спортивные, культурные мероприятия, связанные с историей родного края.
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