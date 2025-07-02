Тело парня обнаружили под окнами многоэтажки в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело найдено возле жилого дома
Тело найдено возле жилого дома Фото:

Под окнами многоэтажки по улице 250-летия Челябинска очевидцы обнаружили тело 17-летнего парня. Об этом URA.RU сообщил источник. 

«Под окнами одного из домов по улице 250-летия Челябинска обнаружено тело 17-летнего парня. Проводится проверка», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. 

В правоохранительных органах произошедшее не комментируют. Подробности инцидента не сообщаются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под окнами многоэтажки по улице 250-летия Челябинска очевидцы обнаружили тело 17-летнего парня. Об этом URA.RU сообщил источник.  «Под окнами одного из домов по улице 250-летия Челябинска обнаружено тело 17-летнего парня. Проводится проверка», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.  В правоохранительных органах произошедшее не комментируют. Подробности инцидента не сообщаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...