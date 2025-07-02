Тело парня обнаружили под окнами многоэтажки в Челябинске

Тело найдено возле жилого дома
Под окнами многоэтажки по улице 250-летия Челябинска очевидцы обнаружили тело 17-летнего парня. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Под окнами одного из домов по улице 250-летия Челябинска обнаружено тело 17-летнего парня. Проводится проверка», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
В правоохранительных органах произошедшее не комментируют. Подробности инцидента не сообщаются.
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