В ХМАО в скандал с вывеской цвета флага Украины вмешалась полиция

Владелец офис-центра самостоятельно вычислил подозреваемого Фото: Официальный сайт президента Украины

В Сургуте владелец офис-центра «Самбор» Владимир Самборский, на котором неизвестные закрасили вывеску, оформленную в цветах флага Украины, обвиняет в случившемся местного общественника Владимира Чуприну, который открыто протестовал из-за данной вывески. Об этом URA.RU сообщил сам предприниматель, написав заявление в полицию.

«У меня уже приняли заявление в полиции по поводу случившегося. В обращении я описал всю ситуацию и сообщил подозреваемого Эдуарда Чуприну. Он же сам написал [в социальных сетях], что провел спецоперацию. Как залазил на крышу, отказался сообщать. Он сам это, не скрывая написал в соцсетях», — рассказал Самборский.

В пресс-службе полиции ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили, что к ним поступило заявление от предпринимателя. «К нам поступило заявление. По факту произошедшего назначена проверка. Также будут проверяться данные и указанного лица. По завершению проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

Сам же Эдуард Чуприна отрицает свое причастие к перекрашиванию вывески. При этом уверяет, что те доводы, которые приводит Самборский, не имеют под собой основания. «В соцсетях меня спрашивал какой-то неизвестный о спецоперации по перекрашиванию [вывески], ну я ему и ответил в том же духе, что это секретная информация. Но этот диалог для меня был просто шуткой», — сообщил Чуприна.

Ранее URA.RU сообщало, что скандал в ХМАО с вывеской в цветах флага Украины дошел до администрации президента. В ведомство обратился предприниматель Владимир Самборский, которому и принадлежит здание с вывеской «Самбор».