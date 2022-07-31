Скандал в ХМАО с вывеской в цветах флага Украины дошел до АП

01 августа 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Владелец офис-центра обратился в администрацию президента РФ Фото: Официальный сайт президента Украины В Сургуте владелец офис-центра «Самбор» Владимир Самборский, на котором неизвестные закрасили вывеску, оформленную в цветах флага Украины, обратился в администрацию президента РФ по поводу случившегося. Об этом URA.RU сообщил сам предприниматель, который также является руководителем одной из украинских диаспор Югры. «Я уже позвонил в Москву, эта ситуация уже на контроле в администрации президента. Сейчас пишу заявления в полицию, следственный комитет и ФСБ. Здесь очевидная провокация с целью возбуждения межнациональной розни и организация беспорядков на территории Сургута и округа», — рассказал Самборский. Самборский уверен, что объявленная «война» неизвестными в отношении вывески — не что иное, как нарушение закона и нагнетание ситуации. Спускать на тормозах произошедшее предприниматель не собирается. «После того, как уже губернатор [Югры Наталья Комарова] сказала, что нет закона, запрещающего эти цвета, какие-то люди организовывают данную акцию. Что это, если не дестабилизация ситуации? Да к тому же это нарушение закона. Например, незаконное проникновение на частный объект», — добавил Самборский. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Название вывески закрасили зеленой краской. Речь идет об офисном центре «Самбор» принадлежащем местному бизнесмену Владимиру Самборскому.

В Сургуте владелец офис-центра «Самбор» Владимир Самборский, на котором неизвестные закрасили вывеску, оформленную в цветах флага Украины, обратился в администрацию президента РФ по поводу случившегося. Об этом URA.RU сообщил сам предприниматель, который также является руководителем одной из украинских диаспор Югры. «Я уже позвонил в Москву, эта ситуация уже на контроле в администрации президента. Сейчас пишу заявления в полицию, следственный комитет и ФСБ. Здесь очевидная провокация с целью возбуждения межнациональной розни и организация беспорядков на территории Сургута и округа», — рассказал Самборский. Самборский уверен, что объявленная «война» неизвестными в отношении вывески — не что иное, как нарушение закона и нагнетание ситуации. Спускать на тормозах произошедшее предприниматель не собирается. «После того, как уже губернатор [Югры Наталья Комарова] сказала, что нет закона, запрещающего эти цвета, какие-то люди организовывают данную акцию. Что это, если не дестабилизация ситуации? Да к тому же это нарушение закона. Например, незаконное проникновение на частный объект», — добавил Самборский. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Название вывески закрасили зеленой краской. Речь идет об офисном центре «Самбор» принадлежащем местному бизнесмену Владимиру Самборскому.