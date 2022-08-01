01 августа 2022

Челябинские ревизоры проверяют Коркинский район

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
В КСП начали изучать исполнение бюджета Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку исполнения бюджета Коркинского муниципального района за 2021 год. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе КСП региона.

«Приступили к проверке исполнения бюджета в администрации Коркинского муниципального района за 2021 год. Объект проверки — финансовое управление мэрии», — отметили в ведомстве.

Аудиторы КСП начали проверку соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета. Им также предстоит выяснить достоверность бюджетной отчетности и годового отчета об его исполнении.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку исполнения бюджета Коркинского муниципального района за 2021 год. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе КСП региона. «Приступили к проверке исполнения бюджета в администрации Коркинского муниципального района за 2021 год. Объект проверки — финансовое управление мэрии», — отметили в ведомстве. Аудиторы КСП начали проверку соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета. Им также предстоит выяснить достоверность бюджетной отчетности и годового отчета об его исполнении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...