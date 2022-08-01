Челябинские ревизоры проверяют Коркинский район

В КСП начали изучать исполнение бюджета
Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку исполнения бюджета Коркинского муниципального района за 2021 год. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе КСП региона.
«Приступили к проверке исполнения бюджета в администрации Коркинского муниципального района за 2021 год. Объект проверки — финансовое управление мэрии», — отметили в ведомстве.
Аудиторы КСП начали проверку соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета. Им также предстоит выяснить достоверность бюджетной отчетности и годового отчета об его исполнении.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»Подписаться