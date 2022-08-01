Челябинские ревизоры проверяют Коркинский район

В КСП начали изучать исполнение бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку исполнения бюджета Коркинского муниципального района за 2021 год. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе КСП региона.

«Приступили к проверке исполнения бюджета в администрации Коркинского муниципального района за 2021 год. Объект проверки — финансовое управление мэрии», — отметили в ведомстве.

Аудиторы КСП начали проверку соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета. Им также предстоит выяснить достоверность бюджетной отчетности и годового отчета об его исполнении.