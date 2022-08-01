В ХМАО восстанавливают вывеску в цветах флага Украины

Рабочие начали очищать сине-желтый фон вывески от зеленой краски Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Сургуте восстанавливают вывеску офисного центра «Самбор» которая была исполнена в цветах украинского флага, а название идентично названию украинского города. Несколько дней назад неизвестные закрасили ее в зеленый цвет. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности.

«Я вот сейчас стою и смотрю, как восстанавливают эту вывеску [офис-центра „Самбор“] Ну разве так можно? У нас идет военный конфликт с Украиной, а тут такая забота о вывеске, раскрашенной в цвета флага этого государства», — сообщил собеседник.

Ранее владелец здания, местный бизнесмен Владимир Самборский, который является руководителем одной из украинских диаспор, заявлял, что вывеску, которую неизвестные закрасили в зеленый цвет, будут восстанавливать. Сделать это он планировал еще в выходные дни.

Ранее URA.RU сообщало, что в скандал с вывеской цвета флага Украины вмешалась полиция. Заявление в полицию о порче вывески написал владелец офис-центра Владимир Самборский. В случившемся он обвинил местного активиста, который открыто протестовал против названия, исполненного в цветах украинского флага.