Пермскую синематеку покидает режиссер-документалист Печенкин

Документалист Павел Печенкин уходит с поста руководителя Пермской синематеки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермской синематеке меняется руководство. Пост генерального директора покидает Павел Печенкин. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе краевого бюджетного учреждения культуры.

«К сожалению, это так. Павел Анатольевич покидает свой пост. В четверг на пресс-конференции он расскажет о причинах ухода. Также на мероприятии будут присутствовать новый руководитель и представитель краевого министерства культуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения.

В пресс-службе также добавили, что исполнять обязанности руководителя будет Ирина Ясырева. Получить комментарий Павла Печенкина на момент публикации материала URA.RU не удалось. Печенкин не отвечал не телефонные звонки.

Павел Печенкин — известный пермский продюсер и режиссер-документалист. Пермская синематека — медиаобразовательный проект социокультурной направленности, реализуемый при поддержке регионального минкульта. Он призван знакомить зрителя с шедеврами мирового киноискусства, с историей мирового кино, служить просвещению и образованию средствами кино.