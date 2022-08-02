Пермскую синематеку покидает режиссер-документалист Печенкин

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Документалист Павел Печенкин уходит с поста руководителя Пермской синематеки Фото:

В Пермской синематеке меняется руководство. Пост генерального директора покидает Павел Печенкин. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе краевого бюджетного учреждения культуры.

«К сожалению, это так. Павел Анатольевич покидает свой пост. В четверг на пресс-конференции он расскажет о причинах ухода. Также на мероприятии будут присутствовать новый руководитель и представитель краевого министерства культуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения.

В пресс-службе также добавили, что исполнять обязанности руководителя будет Ирина Ясырева. Получить комментарий Павла Печенкина на момент публикации материала URA.RU не удалось. Печенкин не отвечал не телефонные звонки.

Павел Печенкин — известный пермский продюсер и режиссер-документалист. Пермская синематека — медиаобразовательный проект социокультурной направленности, реализуемый при поддержке регионального минкульта. Он призван знакомить зрителя с шедеврами мирового киноискусства, с историей мирового кино, служить просвещению и образованию средствами кино.

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В Пермской синематеке меняется руководство. Пост генерального директора покидает Павел Печенкин. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе краевого бюджетного учреждения культуры. «К сожалению, это так. Павел Анатольевич покидает свой пост. В четверг на пресс-конференции он расскажет о причинах ухода. Также на мероприятии будут присутствовать новый руководитель и представитель краевого министерства культуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения. В пресс-службе также добавили, что исполнять обязанности руководителя будет Ирина Ясырева. Получить комментарий Павла Печенкина на момент публикации материала URA.RU не удалось. Печенкин не отвечал не телефонные звонки. Павел Печенкин — известный пермский продюсер и режиссер-документалист. Пермская синематека — медиаобразовательный проект социокультурной направленности, реализуемый при поддержке регионального минкульта. Он призван знакомить зрителя с шедеврами мирового киноискусства, с историей мирового кино, служить просвещению и образованию средствами кино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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