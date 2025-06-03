Пермякам запретили ходить в лес

В Пермском крае с 4 по 8 июня будет действовать ограничение на пребывание граждан в лесных массивах. Они расположены на территории Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Кунгурского и Кишертского лесничеств. Такие меры вводятся в связи с установлением высокого – четвертого класса пожарной опасности.
«В указанный период посещение лесов на данных территориях разрешается только для транзитного проезда по дорогам общего пользования. Сообщить о возникновении лесных пожаров жители региона могут круглосуточно по телефонам Региональной диспетчерской службы, а также на горячую линию лесной охраны», — сообщает Минприроды Пермского края на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае с начала лесопожарного сезона зарегистрировано уже пять лесных пожаров на общей площади 1,62 гектара. Последнее возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 29 мая в Красновишерском лесничестве. Предварительная причина пожара — человеческий фактор.
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