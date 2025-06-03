03 июня 2025

Пермякам запретили ходить в лес

Минприроды: в Пермском крае ввели запрет на посещение лесов в семи территориях
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения в лесничествах будут действовать с 4 по 8 июня
Ограничения в лесничествах будут действовать с 4 по 8 июня Фото:

В Пермском крае с 4 по 8 июня будет действовать ограничение на пребывание граждан в лесных массивах. Они расположены на территории Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Кунгурского и Кишертского лесничеств. Такие меры вводятся в связи с установлением высокого – четвертого класса пожарной опасности.

«В указанный период посещение лесов на данных территориях разрешается только для транзитного проезда по дорогам общего пользования. Сообщить о возникновении лесных пожаров жители региона могут круглосуточно по телефонам Региональной диспетчерской службы, а также на горячую линию лесной охраны», — сообщает Минприроды Пермского края на официальном сайте. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае с начала лесопожарного сезона зарегистрировано уже пять лесных пожаров на общей площади 1,62 гектара. Последнее возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 29 мая в Красновишерском лесничестве. Предварительная причина пожара — человеческий фактор.

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В Пермском крае с 4 по 8 июня будет действовать ограничение на пребывание граждан в лесных массивах. Они расположены на территории Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Кунгурского и Кишертского лесничеств. Такие меры вводятся в связи с установлением высокого – четвертого класса пожарной опасности. «В указанный период посещение лесов на данных территориях разрешается только для транзитного проезда по дорогам общего пользования. Сообщить о возникновении лесных пожаров жители региона могут круглосуточно по телефонам Региональной диспетчерской службы, а также на горячую линию лесной охраны», — сообщает Минприроды Пермского края на официальном сайте.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае с начала лесопожарного сезона зарегистрировано уже пять лесных пожаров на общей площади 1,62 гектара. Последнее возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 29 мая в Красновишерском лесничестве. Предварительная причина пожара — человеческий фактор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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