03 июня 2025

Минобр Пермского края разъяснил, за что могут выгнать школьников с ЕГЭ

Минобр Пермского края: в 2025 году ни одного выпускника не удалили с экзаменов
© Служба новостей «URA.RU»
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В перечень входят: телефоны, смарт-часы, вычислительные устройства, аппаратура для фото- и видеосъемки
В перечень входят: телефоны, смарт-часы, вычислительные устройства, аппаратура для фото- и видеосъемки Фото:

В 2025 году в Пермском крае ни один выпускник не был отстранен от участия в экзаменах. Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на Министерство образования региона.

«Нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ может привести к удалению участника с экзамена, аннулированию его результатов и запрету на пересдачу в том же году. К предметам, которые запрещено проносить на экзамен, относятся мобильные телефоны, смарт-часы, любые средства связи, вычислительные устройства, аппаратура для фото- и видеосъемки, а также справочные материалы и шпаргалки», — напомнили в ведомстве. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми разгорелся скандал. Сообщалось, что школьницу якобы заставили задрать юбку, чтобы пройти на экзамен.

Однако в Министерстве образования Пермского края позднее опровергли эту информацию. Это показала служебная проверка, проведенная школе. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, члены экзаменационной комиссии в вежливой форме обращались к школьнице при прохождении осмотра. Они предложили ей выложить запрещенные предметы и обратиться к медику, когда заметили, что девушка хромает. В ответ старшеклассница начала хамить и пыталась пронести шпаргалку на экзамен. После этого сопровождающая от школы забрала у девушки шпаргалки и ее пропустили в пункт для сдачи ЕГЭ.

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В 2025 году в Пермском крае ни один выпускник не был отстранен от участия в экзаменах. Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на Министерство образования региона. «Нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ может привести к удалению участника с экзамена, аннулированию его результатов и запрету на пересдачу в том же году. К предметам, которые запрещено проносить на экзамен, относятся мобильные телефоны, смарт-часы, любые средства связи, вычислительные устройства, аппаратура для фото- и видеосъемки, а также справочные материалы и шпаргалки», — напомнили в ведомстве.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми разгорелся скандал. Сообщалось, что школьницу якобы заставили задрать юбку, чтобы пройти на экзамен. Однако в Министерстве образования Пермского края позднее опровергли эту информацию. Это показала служебная проверка, проведенная школе. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, члены экзаменационной комиссии в вежливой форме обращались к школьнице при прохождении осмотра. Они предложили ей выложить запрещенные предметы и обратиться к медику, когда заметили, что девушка хромает. В ответ старшеклассница начала хамить и пыталась пронести шпаргалку на экзамен. После этого сопровождающая от школы забрала у девушки шпаргалки и ее пропустили в пункт для сдачи ЕГЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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