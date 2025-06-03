Камская ГЭС опровергла появившуюся в местных пабликах информацию о сливе нечистот в Каму в районе гидроэлектростанции. Проверка воды и осмотр территории не выявили загрязнений, сообщает пресс-служба Камской ГЭС.
«Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений гидроэлектростанции провела внеплановую проверку после появления в соцсетях информации о возможном сливе нечистот в реку Кама в районе шлюзов Камской ГЭС. Специалисты осмотрели магистральный канал на трех участках и взяли пробы воды в четырех точках. Визуальный осмотр не выявил следов нефтепродуктов, масляных пленок или других загрязнений. Лабораторный анализ также не показал превышения допустимых концентраций вредных веществ», — говорится на странице «ВКонтакте» гидроэлектростанции.
Участок химического анализа Камской ГЭС, проводивший исследования, аккредитован государством, что гарантирует достоверность результатов. Станция регулярно контролирует качество воды, включая воду, проходящую через турбины, поверхностные водоемы и очищенные стоки.
Днем ранее в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь» появилась информация с фотографиями о загрязнении реки. Автор поста утверждал, что «в районе шлюза Камской ГЭС сливают нечистоты в Каму. Ручей с жижей черного цвета и запахом запахом фекалий».
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