03 июня 2025

Камская ГЭС опровергла слухи о загрязнении Камы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Камская ГЭС доказывала отсутствие вредных сбросов в реку (архивное фото)
Камская ГЭС доказывала отсутствие вредных сбросов в реку (архивное фото) Фото:

Камская ГЭС опровергла появившуюся в местных пабликах информацию о сливе нечистот в Каму в районе гидроэлектростанции. Проверка воды и осмотр территории не выявили загрязнений, сообщает пресс-служба Камской ГЭС.

«Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений гидроэлектростанции провела внеплановую проверку после появления в соцсетях информации о возможном сливе нечистот в реку Кама в районе шлюзов Камской ГЭС. Специалисты осмотрели магистральный канал на трех участках и взяли пробы воды в четырех точках. Визуальный осмотр не выявил следов нефтепродуктов, масляных пленок или других загрязнений. Лабораторный анализ также не показал превышения допустимых концентраций вредных веществ», — говорится на странице «ВКонтакте» гидроэлектростанции.

Участок химического анализа Камской ГЭС, проводивший исследования, аккредитован государством, что гарантирует достоверность результатов. Станция регулярно контролирует качество воды, включая воду, проходящую через турбины, поверхностные водоемы и очищенные стоки.

Днем ранее в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь» появилась информация с фотографиями о загрязнении реки. Автор поста утверждал, что «в районе шлюза Камской ГЭС сливают нечистоты в Каму. Ручей с жижей черного цвета и запахом запахом фекалий».

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Камская ГЭС опровергла появившуюся в местных пабликах информацию о сливе нечистот в Каму в районе гидроэлектростанции. Проверка воды и осмотр территории не выявили загрязнений, сообщает пресс-служба Камской ГЭС. «Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений гидроэлектростанции провела внеплановую проверку после появления в соцсетях информации о возможном сливе нечистот в реку Кама в районе шлюзов Камской ГЭС. Специалисты осмотрели магистральный канал на трех участках и взяли пробы воды в четырех точках. Визуальный осмотр не выявил следов нефтепродуктов, масляных пленок или других загрязнений. Лабораторный анализ также не показал превышения допустимых концентраций вредных веществ», — говорится на странице «ВКонтакте» гидроэлектростанции. Участок химического анализа Камской ГЭС, проводивший исследования, аккредитован государством, что гарантирует достоверность результатов. Станция регулярно контролирует качество воды, включая воду, проходящую через турбины, поверхностные водоемы и очищенные стоки. Днем ранее в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь» появилась информация с фотографиями о загрязнении реки. Автор поста утверждал, что «в районе шлюза Камской ГЭС сливают нечистоты в Каму. Ручей с жижей черного цвета и запахом запахом фекалий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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