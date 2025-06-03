Крупный завод в Пермском крае досрочно расторг договор с гендиректором

В конце мая 2025 года совет директоров АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ), расположенного в Пермском крае, принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Эдуарда Давыдова. За соответствующее решение проголосовали четыре члена совета.
«Трудовой договор с Эдуардом Давыдовым планируется расторгнуть 23 июня. Исполнение функций единоличного исполнительного органа предприятия будет передано управляющей организации», — сказано в информации, опубликованной на официальном портале раскрытия корпоративных данных.
В отчете также отмечается, что акционерам рекомендовано рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации с 24 июня 2025 года, а также утвердить основные условия договора, регулирующего данный процесс. Председателю совета директоров поручено заключить соответствующее соглашение от имени АО «БСЗ».
Договор предусматривает срок действия в течение пяти лет. Оплата услуг управляющей организации составит 3,2 млн рублей в месяц без учета НДС. В документе также указано, что стоимость услуг может корректироваться по взаимному соглашению сторон.
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