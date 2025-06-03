Крупный завод в Пермском крае досрочно расторг договор с гендиректором

Содовый завод в Пермском крае расторг трудовой договор с топ-менеджером
© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнение его функций будет передано управляющей организации
Исполнение его функций будет передано управляющей организации Фото:

В конце мая 2025 года совет директоров АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ), расположенного в Пермском крае, принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Эдуарда Давыдова. За соответствующее решение проголосовали четыре члена совета.

«Трудовой договор с Эдуардом Давыдовым планируется расторгнуть 23 июня. Исполнение функций единоличного исполнительного органа предприятия будет передано управляющей организации», — сказано в информации, опубликованной на официальном портале раскрытия корпоративных данных. 

В отчете также отмечается, что акционерам рекомендовано рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации с 24 июня 2025 года, а также утвердить основные условия договора, регулирующего данный процесс. Председателю совета директоров поручено заключить соответствующее соглашение от имени АО «БСЗ».

Договор предусматривает срок действия в течение пяти лет. Оплата услуг управляющей организации составит 3,2 млн рублей в месяц без учета НДС. В документе также указано, что стоимость услуг может корректироваться по взаимному соглашению сторон.

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В конце мая 2025 года совет директоров АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ), расположенного в Пермском крае, принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Эдуарда Давыдова. За соответствующее решение проголосовали четыре члена совета. «Трудовой договор с Эдуардом Давыдовым планируется расторгнуть 23 июня. Исполнение функций единоличного исполнительного органа предприятия будет передано управляющей организации», — сказано в информации, опубликованной на официальном портале раскрытия корпоративных данных.  В отчете также отмечается, что акционерам рекомендовано рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации с 24 июня 2025 года, а также утвердить основные условия договора, регулирующего данный процесс. Председателю совета директоров поручено заключить соответствующее соглашение от имени АО «БСЗ». Договор предусматривает срок действия в течение пяти лет. Оплата услуг управляющей организации составит 3,2 млн рублей в месяц без учета НДС. В документе также указано, что стоимость услуг может корректироваться по взаимному соглашению сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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