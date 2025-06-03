03 июня 2025

Студия Константина Хабенского в Перми подготовила новый спектакль про Пастернака

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Константин Хабенский создал в Перми студию в 2011 году
Константин Хабенский создал в Перми студию в 2011 году Фото:

Пермская театральная студия «Оперение. Соль» Константина Хабенского подготовила новый спектакль. Поэтическо-пластическая постановка «Пастернак» создана на стихи поэта.

«Спектакль „Пастернак“ наполнен стихотворениями разных периодов жизни поэта. Произведения складываются в историю любви двух людей», — говорится в telegram-канале дома народного творчества «Губерния», на сцене которого пройдет показ. Премьера назначена 16 июня.

Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Сам Хабенский также периодически приезжает в студию для занятий с воспитанниками.

В 2024 году постановка студии «Баллада о крыльях» заняла первое место на фестивале «Театральное Приволжье». Спектакль не только стал лидером рейтинга фестиваля, но и выиграл в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшая мужская роль». 

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Пермская театральная студия «Оперение. Соль» Константина Хабенского подготовила новый спектакль. Поэтическо-пластическая постановка «Пастернак» создана на стихи поэта. «Спектакль „Пастернак“ наполнен стихотворениями разных периодов жизни поэта. Произведения складываются в историю любви двух людей», — говорится в telegram-канале дома народного творчества «Губерния», на сцене которого пройдет показ. Премьера назначена 16 июня. Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Сам Хабенский также периодически приезжает в студию для занятий с воспитанниками. В 2024 году постановка студии «Баллада о крыльях» заняла первое место на фестивале «Театральное Приволжье». Спектакль не только стал лидером рейтинга фестиваля, но и выиграл в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшая мужская роль». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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