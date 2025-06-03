Студия Константина Хабенского в Перми подготовила новый спектакль про Пастернака

Пермская театральная студия «Оперение. Соль» Константина Хабенского подготовила новый спектакль. Поэтическо-пластическая постановка «Пастернак» создана на стихи поэта.
«Спектакль „Пастернак“ наполнен стихотворениями разных периодов жизни поэта. Произведения складываются в историю любви двух людей», — говорится в telegram-канале дома народного творчества «Губерния», на сцене которого пройдет показ. Премьера назначена 16 июня.
Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Сам Хабенский также периодически приезжает в студию для занятий с воспитанниками.
В 2024 году постановка студии «Баллада о крыльях» заняла первое место на фестивале «Театральное Приволжье». Спектакль не только стал лидером рейтинга фестиваля, но и выиграл в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшая мужская роль».
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