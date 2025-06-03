Умер пермский политтехнолог, консультировавший оппозицию

В Чайковском 1 июня скончался политтехнолог Юрий Солодовников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. Солодовников известен тем, что консультировал на выборах местную оппозицию.
«Прощание в Чайковском завтра с 9 до 10. Похороны и отпевание будут в Перми на Северном кладбище, время уточняется», — отметили инсайдеры.
Юрий Лукич также является главным редактором сетевого СМИ «Чайковские. РФ», учредителем которого значится руководитель местного отделения «Новых людей» городе, депутат думы Чайковского Николай Богданов. Кроме того, Солодовников работал врачом в местном санатории «Изумруд». Считается, что именно Солодовников обеспечил разгромную победу альянса ЛДПР и КПРФ на выборах в думу Чайковского в 2018 году, когда они взяли большинство мест, выбрали своего спикера и чуть было не «снесли» мэра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!