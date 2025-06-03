03 июня 2025

Умер пермский политтехнолог, консультировавший оппозицию

В Чайковском простятся с политтехнологом Солодовниковым
© Служба новостей «URA.RU»
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Солодовникова похоронят на Северном кладбище в Перми
Солодовникова похоронят на Северном кладбище в Перми Фото:

В Чайковском 1 июня скончался политтехнолог Юрий Солодовников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. Солодовников известен тем, что консультировал на выборах местную оппозицию.

«Прощание в Чайковском завтра с 9 до 10. Похороны и отпевание будут в Перми на Северном кладбище, время уточняется», — отметили инсайдеры.

Юрий Лукич также является главным редактором сетевого СМИ «Чайковские. РФ», учредителем которого значится руководитель местного отделения «Новых людей» городе, депутат думы Чайковского Николай Богданов. Кроме того, Солодовников работал врачом в местном санатории «Изумруд». Считается, что именно Солодовников обеспечил разгромную победу альянса ЛДПР и КПРФ на выборах в думу Чайковского в 2018 году, когда они взяли большинство мест, выбрали своего спикера и чуть было не «снесли» мэра.

Юрий Солодовников работал массажистом в санатории
Юрий Солодовников работал массажистом в санатории
Фото:

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В Чайковском 1 июня скончался политтехнолог Юрий Солодовников. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. Солодовников известен тем, что консультировал на выборах местную оппозицию. «Прощание в Чайковском завтра с 9 до 10. Похороны и отпевание будут в Перми на Северном кладбище, время уточняется», — отметили инсайдеры. Юрий Лукич также является главным редактором сетевого СМИ «Чайковские. РФ», учредителем которого значится руководитель местного отделения «Новых людей» городе, депутат думы Чайковского Николай Богданов. Кроме того, Солодовников работал врачом в местном санатории «Изумруд». Считается, что именно Солодовников обеспечил разгромную победу альянса ЛДПР и КПРФ на выборах в думу Чайковского в 2018 году, когда они взяли большинство мест, выбрали своего спикера и чуть было не «снесли» мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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