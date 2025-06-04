Пермяки стали триумфаторами Фестиваля театров малых городов России

Главные призы Фестиваля театров малых городов России уехали в Пермский край
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Театры из Прикамья получили три главных приза
Театры из Прикамья получили три главных приза Фото:

На Фестивале театров малых городов России три главные награды получили коллективы из Пермского края. Победителями стали Березниковский драмтеатр, Камерный театр «Доминанта» из Губахи и Лысьвенский театр драмы.

«В главной номинации „Лучший спектакль большой формы“ побеждает „ва-ва“ Березниковского драматического театра (режиссер Петр Незлученко). В номинации „Лучший спектакль малой формы“ побеждает „Родительский день“ Камерного драматического театра „Доминанта“ (режиссер Дмитрий Огородников). В номинации „Лучшая мужская роль“ награждается Михаил Тихомиров за роль Порфирия Владимировича (Иудушки) в спектакле „Господа Головлевы“ Лысьвенского театра драмы (режиссер Дмитрий Акимов)», — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль театров малых городов России проходил в Сыктывкаре. В нем приняли участие труппы из 16 городов. Организует фестиваль Театр Наций.

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На Фестивале театров малых городов России три главные награды получили коллективы из Пермского края. Победителями стали Березниковский драмтеатр, Камерный театр «Доминанта» из Губахи и Лысьвенский театр драмы. «В главной номинации „Лучший спектакль большой формы“ побеждает „ва-ва“ Березниковского драматического театра (режиссер Петр Незлученко). В номинации „Лучший спектакль малой формы“ побеждает „Родительский день“ Камерного драматического театра „Доминанта“ (режиссер Дмитрий Огородников). В номинации „Лучшая мужская роль“ награждается Михаил Тихомиров за роль Порфирия Владимировича (Иудушки) в спектакле „Господа Головлевы“ Лысьвенского театра драмы (режиссер Дмитрий Акимов)», — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль театров малых городов России проходил в Сыктывкаре. В нем приняли участие труппы из 16 городов. Организует фестиваль Театр Наций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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