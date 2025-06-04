Пермяки стали триумфаторами Фестиваля театров малых городов России

На Фестивале театров малых городов России три главные награды получили коллективы из Пермского края. Победителями стали Березниковский драмтеатр, Камерный театр «Доминанта» из Губахи и Лысьвенский театр драмы.
«В главной номинации „Лучший спектакль большой формы“ побеждает „ва-ва“ Березниковского драматического театра (режиссер Петр Незлученко). В номинации „Лучший спектакль малой формы“ побеждает „Родительский день“ Камерного драматического театра „Доминанта“ (режиссер Дмитрий Огородников). В номинации „Лучшая мужская роль“ награждается Михаил Тихомиров за роль Порфирия Владимировича (Иудушки) в спектакле „Господа Головлевы“ Лысьвенского театра драмы (режиссер Дмитрий Акимов)», — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль театров малых городов России проходил в Сыктывкаре. В нем приняли участие труппы из 16 городов. Организует фестиваль Театр Наций.
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