В поселке Кутамыш Пермского края местных жителей и гостей поселка попросили пожертвовать на забор для школы. Фото с объявлением о сборе денег размещено в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые гости и жители нашего поселка! Просим вас оказать посильную помощь в восстановлении школьного ограждения», — гласит надпись на картонной коробке. Судя по фото, установлена она в сельском магазине. В комментариях к записи, размещенной в соцсети, жители поселка назвали происходящее «позорищем». Многие из них задались вопросом, почему местные власти не выделяют денег на благоустройство школы.
Работник МАОУ «Сельская СОШ» Наталья Арсибекова в беседе с URA.RU пояснила, что школа в Кутамыше является структурным подразделением учреждения. По ее словам, никто руководство школы о сборе денег на забор в известность не ставил. «Мы, честно, не знаем, кто это [коробку для сбора денег] выставил. Для нас это было шоком. Никогда такого не было, чтобы школа не выделяла средства на проведение каких-либо работ. У нас даже как-то возникла серьезная проблема — требовалось заменить топливный котел. Мы тут же направили деньги на решение этой проблемы», — сказала агентству Арсибекова выразив уверенность, что и забор руководство школы «за лето обязательно починит».
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