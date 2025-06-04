Восходящая звезда НХЛ из Пермского края Мичков встретил медведя, приехав на родину. Видео

Пермский хоккеист Мичков встретился с медведем во время отпуска в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведя Мичков заметил во время отдыха на природе
Медведя Мичков заметил во время отдыха на природе Фото:

Звезда НХЛ и нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков встретился с медведем во время отпуска в Пермском крае. Видео он опубликовал в своих соцсетях.

«Чисто Пермь», — подписал Мичков видео в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На кадрах медведь плывет по реке, на фоне играет патриотичная песня.

Ранее URA.RU рассказывало, что Мичков встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они провели совместный матч, в том числе и с другими звездами хоккея, и сделали фотографию.

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Звезда НХЛ и нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков встретился с медведем во время отпуска в Пермском крае. Видео он опубликовал в своих соцсетях. «Чисто Пермь», — подписал Мичков видео в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На кадрах медведь плывет по реке, на фоне играет патриотичная песня. Ранее URA.RU рассказывало, что Мичков встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они провели совместный матч, в том числе и с другими звездами хоккея, и сделали фотографию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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