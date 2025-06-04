Медведя Мичков заметил во время отдыха на природе
Звезда НХЛ и нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков встретился с медведем во время отпуска в Пермском крае. Видео он опубликовал в своих соцсетях.
«Чисто Пермь», — подписал Мичков видео в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На кадрах медведь плывет по реке, на фоне играет патриотичная песня.
Ранее URA.RU рассказывало, что Мичков встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они провели совместный матч, в том числе и с другими звездами хоккея, и сделали фотографию.
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