Пермь стала лидером по росту цен на готовые квартиры

В Перми в мае 2025 года квартиры на вторичном рынке подорожали на 2,2%. Среди городов-миллионников это самый высокий показатель, рассказали URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости».
«В мае 2025 года на вторичном рынке Перми медианная цена квадратного метра составила 108? тысяч рублей. За месяц она увеличилась на 2,2%, это самый значительный рост цены среди всех российских мегаполисов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что количество предложений тоже растет. За месяц количество лотов в продаже увеличилось на 7,9%. В среднем готовые квартиры продавали за 5,2 млн рублей, а их медианная площадь составила 47,1 квадратный метр.
Также в тройку лидеров по подорожанию квартир вошла Москва (+1,5% до 364 тысяч рублей), и Воронеж (+1% до 107 тысяч рублей). Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что повышение цены на вторичном рынке — скорее исключение. Если смотреть в целом по стране, рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. «Участники рынка ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку», — отметил Евгений Белокуров.
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