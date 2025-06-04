В Перми власти впервые согласовали колерный паспорт здания, расположенного на «гостевом маршруте». Речь идет о торговом павильоне по адресу шоссе Космонавтов, 115а и 115б, который находится рядом с Пермской печатной фабрикой «Гознак».
«Утвержденное цветовое решение и используемые материалы обеспечат единый архитектурный стиль здания и позволят создать гармоничный ансамбль с фабрикой «Гознак». Размещение вывесок будет осуществляться в соответствии с новыми требованиями и не нарушит архитектурный облик „гостевого маршрута“», — сообщает мэрия в telegram-канале.
Фасад торгового павильона планируется выполнить в серо-золотисто-бежевых тонах. Вывески предложено оформить в трех вариантах, соответствующих новым стандартам: полностью белые, белые с возможностью применения фирменного цвета на торцах, а также белые с абрисом фирменного цвета.
25 апреля URA.RU сообщало о том, что депутаты Пермской гордумы поддержали инициативу по установлению единых требований к вывескам на «гостевом маршруте» города. Он начинается от границы Перми с Пермским районом и проходит по шоссе Космонавтов мимо ключевых достопримечательностей — «Гознака», ДКЖ, площади Гайдара, вокзала Пермь-II, улицы Петропавловской до улицы Куйбышева.
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