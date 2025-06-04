Выручка пермского автотранспортного предприятия превысила 4 млрд рублей

Пермское ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», занимающееся обслуживанием процессов нефтедобычи, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила более 4 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Чернушинское УТТ“ за 2024 год. Выручка — 4,04 млрд рублей, чистая прибыль — 193 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка составила 3,79 млрд рублей, а чистая прибыль — 302,3 млн рублей.
Предприятие возникло в 1958 году. Обслуживало открытые нефтяные месторождения на юге Пермской области. Обеспечивает работу нефтяников, буровиков и строителей. В настоящее время входит в состав автотранспортного холдинга «Спецнефтетранс».
Ранее URA.RU сообщало, что пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход. ООО «МетаПермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей.
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