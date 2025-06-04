Выручка пермского автотранспортного предприятия превысила 4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие обслуживает нефтяные месторождения
Предприятие обслуживает нефтяные месторождения Фото:

Пермское ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», занимающееся обслуживанием процессов нефтедобычи, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила более 4 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Чернушинское УТТ“ за 2024 год. Выручка — 4,04 млрд рублей, чистая прибыль — 193 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка составила 3,79 млрд рублей, а чистая прибыль — 302,3 млн рублей.

Предприятие возникло в 1958 году. Обслуживало открытые нефтяные месторождения на юге Пермской области. Обеспечивает работу нефтяников, буровиков и строителей. В настоящее время входит в состав автотранспортного холдинга «Спецнефтетранс».

Ранее URA.RU сообщало, что пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход. ООО «МетаПермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей. 

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Пермское ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», занимающееся обслуживанием процессов нефтедобычи, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила более 4 млрд рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Чернушинское УТТ“ за 2024 год. Выручка — 4,04 млрд рублей, чистая прибыль — 193 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка составила 3,79 млрд рублей, а чистая прибыль — 302,3 млн рублей. Предприятие возникло в 1958 году. Обслуживало открытые нефтяные месторождения на юге Пермской области. Обеспечивает работу нефтяников, буровиков и строителей. В настоящее время входит в состав автотранспортного холдинга «Спецнефтетранс». Ранее URA.RU сообщало, что пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход. ООО «МетаПермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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