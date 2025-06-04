Сотрудники салона связи в Перми выпускали SIM-карты без согласия клиентов для повышения продаж. Видео

МВД: в Перми задержаны работники салона связи за махинации с SIM-картами
© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуранты использовали личные данные третьих лиц и вносили изменения в базы данных компании
Фигуранты использовали личные данные третьих лиц и вносили изменения в базы данных компании Фото:

В Перми сотрудники полиции задержали директора и работника одного из салонов сотовой связи. Их подозревают в незаконном выпуске SIM-карт с использованием чужих персональных данных.

«Директор предложил сотруднику оформить SIM-карты без участия клиентов для выполнения плана продаж. Для этого они использовали личные данные третьих лиц и вносили изменения в базы данных компании», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

В отношении мужчин 1999 и 2003 годов рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемые признали вину. Расследование продолжается.

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В Перми сотрудники полиции задержали директора и работника одного из салонов сотовой связи. Их подозревают в незаконном выпуске SIM-карт с использованием чужих персональных данных. «Директор предложил сотруднику оформить SIM-карты без участия клиентов для выполнения плана продаж. Для этого они использовали личные данные третьих лиц и вносили изменения в базы данных компании», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». В отношении мужчин 1999 и 2003 годов рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемые признали вину. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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