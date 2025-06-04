В Перми сотрудники полиции задержали директора и работника одного из салонов сотовой связи. Их подозревают в незаконном выпуске SIM-карт с использованием чужих персональных данных.
«Директор предложил сотруднику оформить SIM-карты без участия клиентов для выполнения плана продаж. Для этого они использовали личные данные третьих лиц и вносили изменения в базы данных компании», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
В отношении мужчин 1999 и 2003 годов рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемые признали вину. Расследование продолжается.
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