Тетя рассказала о тяжелом состоянии жениха погибшей на заборе пермячки

Алексей Гурьев, жених погибшей Надежды В., чье тело было обнаружено на ограждении возле бара «Пиво. Мясо» в Закамске (Пермский край), до сих пор тяжело переживает утрату. Он пока не вернулся из армии, но скоро должен приехать.
«Сейчас ему очень тяжело. Он говорит, что не знает, как сможет вернуться домой и как будет жить дальше. Понятно, что дома многое будет напоминать о погибшей, окружающие будут спрашивать о ней. Мы стараемся оказывать ему поддержку и не напоминать о случившемся. Пусть спокойно дослужит», — рассказала тетя молодого человека aif.ru.
Кроме того, собеседница отметила, что родственники погибшей пермячки до сих пор уверены во вмешательстве посторонних лиц в трагедию. Близкие считают, что 18-летняя девушка перед смертью испытывала страдания.
Трагедия случилась в Закамске в ночь на 11 мая. Девушки отдыхали в баре «Пиво&Мясо», но в како-то момент 18-летняя Надежда исчезла из поля зрения подруги. Позже ее тело было обнаружено на заборе. Она упала на острые наконечники штырей и получила смертельную травму. Сразу после этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а само расследование было взято на контроль в центральном аппарате ведомства. Возле забора пермяки организовали стихийный мемориал и принесли к нему цветы в память о погибшей девушке.
URA.RU также сообщало, что Алексей Гурьев записывал видео, в котором просил продолжить следствие, поскольку он не согласен с версией о несчастном случае. Он попросил найти виновных.
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