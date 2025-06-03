Пермяки могут подать заявления на поступление в любой колледж России: инструкция

С 20 июня выпускники школ могут подать заявления для поступления в колледжи. Сделать это можно, не выходя из дома – на портале Госуслуг. При этом документы можно отправить в любое количество колледжей по всей стране.
«С 20 июня на портале Госуслуг можно подать заявление в неограниченное количество колледжей страны. В этом году в техникумах и колледжах Пермского края открыто более 18 тысяч бюджетных мест», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
При подаче заявления необходимо указать уровень образования – абитуриент может закончить 9, 10, 11 классов, другой колледж или вуз. Далее нужно прикрепить скан или электронную копию документа об образовании, выбрать интересующий колледж, а также специальность. Обладатели льгот должны указать основания для них и прикрепить подтверждающие документы. Ответ о зачислении придет в личный кабинет. Тогда его нужно будет одобрить и принести в учебное заведение оригиналы всех документов.
Колледжи России принимают заявления до 10 августа на специальности, поступление на которые требуют экзаменов. До 15 августа идет прием документов на профессии без вступительных испытаний. Если в итоге кампании в учебных заведениях останутся свободные места, то донабор будет продлен до 25 ноября.
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