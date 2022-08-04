Кремль одобрил военные учения Китая близ Тайваня

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков считает действия США в конфликте КНР и Тайваня провокацией Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Военные учения Китайской Народной Республики около границ Тайваня — это право Китая. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Напряженность в регионе была искусственно спровоцирована. Мы отдаем себе отчет, кем именно: визитом [спикера палаты представителей США Нэнси] Пелоси [на Тайвань]. Это был ненужный визит и ненужная провокация. Что касается маневров [близ границ Тайваня] — это суверенное право Китая», — сказал он на конференц-колле.

Конфликт между Китаем и считающим себя независимым от него Тайванем разгорелся летом этого года. Причиной, в частности, стал визит американской высокопоставленной чиновницы, после которого стало известно о проведении военных учений КНР на границах Тайваня. Они пройдут в шести районах в акватории вокруг этой территории, дополняет «Национальная служба новостей». Визит спикера Палаты представителей Конгресса США был не поддержкой демократии и свободы, а нарушением суверенитета Китая и провокацией, отметил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, слова которого приводит телеканал 360.

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Военные учения Китайской Народной Республики около границ Тайваня — это право Китая. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Напряженность в регионе была искусственно спровоцирована. Мы отдаем себе отчет, кем именно: визитом [спикера палаты представителей США Нэнси] Пелоси [на Тайвань]. Это был ненужный визит и ненужная провокация. Что касается маневров [близ границ Тайваня] — это суверенное право Китая», — сказал он на конференц-колле. Конфликт между Китаем и считающим себя независимым от него Тайванем разгорелся летом этого года. Причиной, в частности, стал визит американской высокопоставленной чиновницы, после которого стало известно о проведении военных учений КНР на границах Тайваня. Они пройдут в шести районах в акватории вокруг этой территории, дополняет «Национальная служба новостей». Визит спикера Палаты представителей Конгресса США был не поддержкой демократии и свободы, а нарушением суверенитета Китая и провокацией, отметил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, слова которого приводит телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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