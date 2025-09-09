Роструд: россиянам положен сокращенный рабочий день перед праздниками

Рабочий день перед праздниками должен быть сокращен на один час вне зависимости от продолжительности смены. Об этом говорится в письме Роструда. Ведомство уточняет, что это правило распространяется на всех сотрудников, включая тех, кто работает неполный день или по совместительству.
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — сообщается в документе Роструда, слова приводит РИА Новости. Таким образом, даже если сотрудник занят менее стандартной нормы, его рабочее время в предпраздничный день должно быть сокращено.
Граждане России, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, вправе воспользоваться процедурой банкротства для списания долгов. Как пояснил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, внесудебное банкротство возможно при общей сумме задолженности от 50 до 500 тысяч рублей. В случае, если долг превышает 500 тысяч рублей, процедура банкротства осуществляется исключительно в судебном порядке.
