Пермский футбольный клуб ищет бар

В баре болельщики будут смотреть матчи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский футбольный клуб «Амкар» ищет бар, где мог бы разместить свою атрибутику. Объявление разместили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Мы хотим сделать свой бар в Перми — в красно-черных цветах и дружеской атмосфере. В нем наши болельщики будут смотреть матчи команды, а клуб — проводить мероприятия и реализовывать свою продукцию», — указано в посте.

В объявлении призвали владельцев бара или тех, у кого есть такие знакомые, связаться с клубом. В комментариях подписчики просят, чтобы этот бар был в центре Перми, а лучше — прямо рядом со стадионом «Звезда».