03 августа 2022

Пермский футбольный клуб ищет бар

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч ФК
В баре болельщики будут смотреть матчи Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» ищет бар, где мог бы разместить свою атрибутику. Объявление разместили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Мы хотим сделать свой бар в Перми — в красно-черных цветах и дружеской атмосфере. В нем наши болельщики будут смотреть матчи команды, а клуб — проводить мероприятия и реализовывать свою продукцию», — указано в посте.

В объявлении призвали владельцев бара или тех, у кого есть такие знакомые, связаться с клубом. В комментариях подписчики просят, чтобы этот бар был в центре Перми, а лучше — прямо рядом со стадионом «Звезда».

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Пермский футбольный клуб «Амкар» ищет бар, где мог бы разместить свою атрибутику. Объявление разместили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «Мы хотим сделать свой бар в Перми — в красно-черных цветах и дружеской атмосфере. В нем наши болельщики будут смотреть матчи команды, а клуб — проводить мероприятия и реализовывать свою продукцию», — указано в посте. В объявлении призвали владельцев бара или тех, у кого есть такие знакомые, связаться с клубом. В комментариях подписчики просят, чтобы этот бар был в центре Перми, а лучше — прямо рядом со стадионом «Звезда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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