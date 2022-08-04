Жительницу Нижневартовска удивил большой жук, которого она заметила на подоконнике. Пост и фото об этом опубликованы в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
«Прошу помощи в опознании зверя, по размерам жук сантиметров пять. Громко шумел на подоконнике в попытке перевернуться, думала даже, что мыши бегают. Много лет прожила в Вартовске, но в упор не помню таких жуков больших», — написала Татьяна Орлова.
«Плавунец», — написал в комментариях пользователь Ильшат Копченый. «По виду какой-то клоп, но чтоб пять сантиметров — это что-то слишком», — поделился Максим Волков. «Еще в этом году муравьи какие-то здоровые, и форма у них немного другая, первое лето таких вижу», — прокомментировала Оксана Гатальская.
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