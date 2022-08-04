04 августа 2022
03 августа 2022

Большой жук удивил жительницу Нижневартовска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, насекомое, жук, лесной клоп
По словам автора поста, жук издавал громкие звуки (фото из архива) Фото:

Жительницу Нижневартовска удивил большой жук, которого она заметила на подоконнике. Пост и фото об этом опубликованы в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу помощи в опознании зверя, по размерам жук сантиметров пять. Громко шумел на подоконнике в попытке перевернуться, думала даже, что мыши бегают. Много лет прожила в Вартовске, но в упор не помню таких жуков больших», — написала Татьяна Орлова.

«Плавунец», — написал в комментариях пользователь Ильшат Копченый. «По виду какой-то клоп, но чтоб пять сантиметров — это что-то слишком», — поделился Максим Волков. «Еще в этом году муравьи какие-то здоровые, и форма у них немного другая, первое лето таких вижу», — прокомментировала Оксана Гатальская.

Ранее URA.RU писало, что жительница Урая пожаловалась, что ее держит в страхе экзотический паук соседа. Питомец сбежал от хозяина и теперь бродит где-то по дому.

Большой жук в Нижневартовске

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Жительницу Нижневартовска удивил большой жук, которого она заметила на подоконнике. Пост и фото об этом опубликованы в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Прошу помощи в опознании зверя, по размерам жук сантиметров пять. Громко шумел на подоконнике в попытке перевернуться, думала даже, что мыши бегают. Много лет прожила в Вартовске, но в упор не помню таких жуков больших», — написала Татьяна Орлова. «Плавунец», — написал в комментариях пользователь Ильшат Копченый. «По виду какой-то клоп, но чтоб пять сантиметров — это что-то слишком», — поделился Максим Волков. «Еще в этом году муравьи какие-то здоровые, и форма у них немного другая, первое лето таких вижу», — прокомментировала Оксана Гатальская. Ранее URA.RU писало, что жительница Урая пожаловалась, что ее держит в страхе экзотический паук соседа. Питомец сбежал от хозяина и теперь бродит где-то по дому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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