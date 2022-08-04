У туристов вырос спрос на челябинские озера

05 августа 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Турбазы на челябинских озерах переживают всплеск туристского интереса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Загрузка баз отдыха на челябинских озерах в августе приближается к 100%. Как URA.RU рассказали участники рынка, несмотря на высокую стоимость размещения, спрос не снижается. «Забронировать номер можно лишь после 15 августа. Суточное проживание в двухместном номере и завтрак обойдутся на двоих человек в 3740 рублей», — пояснили URA.RU на турбазе «Молодежная» у озера Еланчик. Это не самая высокая цена, учитывая, что номера двухкомнатные. Они имеют санузел, холодильник, телевизор и чайник. Бонусом будет то, что проживание с животными оплачивать не придется. В эко-отеле «Аргази» на одноименном озере ценовая политика выше: номер там в выходные стоит 4500 рублей на двоих (в будни дешевле), и проживание животных придется оплатить отдельно. Однако, в отличие от базы на Еланчике, в цену входит пользование мангальными зонами, а мясо и другие продукты примут на бесплатное хранение в морозильных камерах. Мини-холодильники в номерах имеются. Спрос на проживание высокий, но к концу августа свободные места будут более доступны. На одном из самых популярных в области челябинских озер Увильды база отдыха «Радуга» после 20 августа объявила о снижении цен. Сейчас туристов много, поэтому стоимость размещения остается на уровне летних тарифов — 950 рублей в сутки с человека. Недельный отдых для семьи из четырех человек обойдется более чем в 25 тысяч рублей, и это без питания. На базе URA.RU подчеркнули, что заполняемость зависит от погоды. Если жарко, то побеспокоиться о бронировании номеров надо заранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Загрузка баз отдыха на челябинских озерах в августе приближается к 100%. Как URA.RU рассказали участники рынка, несмотря на высокую стоимость размещения, спрос не снижается. «Забронировать номер можно лишь после 15 августа. Суточное проживание в двухместном номере и завтрак обойдутся на двоих человек в 3740 рублей», — пояснили URA.RU на турбазе «Молодежная» у озера Еланчик. Это не самая высокая цена, учитывая, что номера двухкомнатные. Они имеют санузел, холодильник, телевизор и чайник. Бонусом будет то, что проживание с животными оплачивать не придется. В эко-отеле «Аргази» на одноименном озере ценовая политика выше: номер там в выходные стоит 4500 рублей на двоих (в будни дешевле), и проживание животных придется оплатить отдельно. Однако, в отличие от базы на Еланчике, в цену входит пользование мангальными зонами, а мясо и другие продукты примут на бесплатное хранение в морозильных камерах. Мини-холодильники в номерах имеются. Спрос на проживание высокий, но к концу августа свободные места будут более доступны. На одном из самых популярных в области челябинских озер Увильды база отдыха «Радуга» после 20 августа объявила о снижении цен. Сейчас туристов много, поэтому стоимость размещения остается на уровне летних тарифов — 950 рублей в сутки с человека. Недельный отдых для семьи из четырех человек обойдется более чем в 25 тысяч рублей, и это без питания. На базе URA.RU подчеркнули, что заполняемость зависит от погоды. Если жарко, то побеспокоиться о бронировании номеров надо заранее.