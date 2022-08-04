Груз отправится в Донбасс 13 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске в храме св. Ильи-пророка и мученицы Татьяны начали подготовку спецгруза для помощи жителям Донбасса. Как сообщил URA.RU председатель фонда имени святого благоверного Великого князя Александра Невского Денис Девяткин, который организовал сбор, в Донбасс груз отправят самолетом.

«Общий груз около 15 тонн. Сейчас разгружается одна машина, сегодня подойдет вторая, которая сформирует дополнительно еще семь тонн. И сборный груз отправится в Донбасс самолетом 13 августа», — сообщил URA.RU Девяткин.

Председатель фонда отметил, что храм является точкой сбора всего груза. Здесь его выгружают, формируют и подготавливают к транспортировке.

Вице-президент фонда магнитогорский предприниматель Артем Рыжков в общении с журналистами назвал товары, которые фонд передаст жителям Донбасса. В список гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, медикаменты, предметы первой необходимости. Рыжков отметил, что список вещей, которые подготовили к отправке получился внушительным.

Челябинская область помогает жителям Донбасса с самого начала спецоперации. За все время из региона было отправлено почти 400 тонн гуманитарного груза. Также область отправляет военный груз для солдат.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основной ее целью является защита жителей Донбасса, и государственных интересов. За все время ведения боевых действий российские войска освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.

Груз собирает фонд имени святого благоверного Великого князя Александра Невского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 15 тонн гуманитарной помощи отправится жителям Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В стенах храма св. Ильи-пророка и мученицы Татьяны организован пункт сбора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU