В Челябинске в храме св. Ильи-пророка и мученицы Татьяны начали подготовку спецгруза для помощи жителям Донбасса. Как сообщил URA.RU председатель фонда имени святого благоверного Великого князя Александра Невского Денис Девяткин, который организовал сбор, в Донбасс груз отправят самолетом.
«Общий груз около 15 тонн. Сейчас разгружается одна машина, сегодня подойдет вторая, которая сформирует дополнительно еще семь тонн. И сборный груз отправится в Донбасс самолетом 13 августа», — сообщил URA.RU Девяткин.
Председатель фонда отметил, что храм является точкой сбора всего груза. Здесь его выгружают, формируют и подготавливают к транспортировке.
Вице-президент фонда магнитогорский предприниматель Артем Рыжков в общении с журналистами назвал товары, которые фонд передаст жителям Донбасса. В список гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, медикаменты, предметы первой необходимости. Рыжков отметил, что список вещей, которые подготовили к отправке получился внушительным.
В Челябинске в храме св. Ильи-пророка и мученицы Татьяны начали подготовку спецгруза для помощи жителям Донбасса. Как сообщил URA.RU председатель фонда имени святого благоверного Великого князя Александра Невского Денис Девяткин, который организовал сбор, в Донбасс груз отправят самолетом. «Общий груз около 15 тонн. Сейчас разгружается одна машина, сегодня подойдет вторая, которая сформирует дополнительно еще семь тонн. И сборный груз отправится в Донбасс самолетом 13 августа», — сообщил URA.RU Девяткин. Председатель фонда отметил, что храм является точкой сбора всего груза. Здесь его выгружают, формируют и подготавливают к транспортировке. Вице-президент фонда магнитогорский предприниматель Артем Рыжков в общении с журналистами назвал товары, которые фонд передаст жителям Донбасса. В список гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, медикаменты, предметы первой необходимости. Рыжков отметил, что список вещей, которые подготовили к отправке получился внушительным. Челябинская область помогает жителям Донбасса с самого начала спецоперации. За все время из региона было отправлено почти 400 тонн гуманитарного груза. Также область отправляет военный груз для солдат. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основной ее целью является защита жителей Донбасса, и государственных интересов. За все время ведения боевых действий российские войска освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.