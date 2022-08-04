04 августа 2022

В Челябинске готовят спецгруз для отправки в Донбасс. Фото, видео

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Гуманитарная помощь. Челябинск
Груз отправится в Донбасс 13 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске в храме св. Ильи-пророка и мученицы Татьяны начали подготовку спецгруза для помощи жителям Донбасса. Как сообщил URA.RU председатель фонда имени святого благоверного Великого князя Александра Невского Денис Девяткин, который организовал сбор, в Донбасс груз отправят самолетом.

«Общий груз около 15 тонн. Сейчас разгружается одна машина, сегодня подойдет вторая, которая сформирует дополнительно еще семь тонн. И сборный груз отправится в Донбасс самолетом 13 августа», — сообщил URA.RU Девяткин.

Председатель фонда отметил, что храм является точкой сбора всего груза. Здесь его выгружают, формируют и подготавливают к транспортировке.

Вице-президент фонда магнитогорский предприниматель Артем Рыжков в общении с журналистами назвал товары, которые фонд передаст жителям Донбасса. В список гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, медикаменты, предметы первой необходимости. Рыжков отметил, что список вещей, которые подготовили к отправке получился внушительным.

Челябинская область помогает жителям Донбасса с самого начала спецоперации. За все время из региона было отправлено почти 400 тонн гуманитарного груза. Также область отправляет военный груз для солдат.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основной ее целью является защита жителей Донбасса, и государственных интересов. За все время ведения боевых действий российские войска освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.

Гуманитарная помощь. Челябинск
Груз собирает фонд имени святого благоверного Великого князя Александра Невского
Фото:
Гуманитарная помощь. Челябинск
Около 15 тонн гуманитарной помощи отправится жителям Донбасса
Фото:
Гуманитарная помощь. Челябинск
В стенах храма св. Ильи-пророка и мученицы Татьяны организован пункт сбора
Фото:
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В Челябинске в храме св. Ильи-пророка и мученицы Татьяны начали подготовку спецгруза для помощи жителям Донбасса. Как сообщил URA.RU председатель фонда имени святого благоверного Великого князя Александра Невского Денис Девяткин, который организовал сбор, в Донбасс груз отправят самолетом. «Общий груз около 15 тонн. Сейчас разгружается одна машина, сегодня подойдет вторая, которая сформирует дополнительно еще семь тонн. И сборный груз отправится в Донбасс самолетом 13 августа», — сообщил URA.RU Девяткин. Председатель фонда отметил, что храм является точкой сбора всего груза. Здесь его выгружают, формируют и подготавливают к транспортировке. Вице-президент фонда магнитогорский предприниматель Артем Рыжков в общении с журналистами назвал товары, которые фонд передаст жителям Донбасса. В список гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, медикаменты, предметы первой необходимости. Рыжков отметил, что список вещей, которые подготовили к отправке получился внушительным. Челябинская область помогает жителям Донбасса с самого начала спецоперации. За все время из региона было отправлено почти 400 тонн гуманитарного груза. Также область отправляет военный груз для солдат. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основной ее целью является защита жителей Донбасса, и государственных интересов. За все время ведения боевых действий российские войска освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.
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