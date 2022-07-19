Это уже десятая отправка гуманитарного груза из Челябинска в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска 20 июля отправили в Донецкую Народную Республику (ДНР) три фуры с гуманитарным грузом. Водителей напутствовала мэр города Наталья Котова. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев, это уже десятая отправка гуманитарного груза из области.

«Особенность этого гуманитарного конвоя заключается в том, что это второй случай, когда машины едут сразу в город Ясиноватую, на территорию Донецкой Народной Республики. До этого мы отправляли машины в Ростов-на-Дону или Крым», — сообщил журналистам Моисеев.

Руководитель регионального исполкома партии добавил, что за все время спецоперации из региона для жителей Донбасса осуществляется десятая отправка груза. Общий вес отправленного товара составляет 366 тонн.

Регион помогает жителям Донбасса с самого начала спецоперации. За все время ее проведения область передала тонны гуманитарных товаров. Также область взяла шефство над городами Ясиноватая и Волноваха в ДНР. Челябинские специалисты помогают восстанавливать жилые и социальные объекты в этих населенных пунктах.

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства назвал ее проведение вынужденной мерой. Российские военные освобождают территорию Донбасса от националистов, тем самым спасая жителей от геноцида, который продолжался последние восемь лет.

Глава города Наталья Котова напутствовала водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинским солдатам, находящимся на Украине, передали письма со словами поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фуры поехали в Ясиноватую с Театральной площади Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU